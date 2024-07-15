Девушка решила развестись с мужем из-за одной неприятной привычки

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как решила развестись с мужем из-за одной неприятной привычки. Мужчина намеренно пускал газы с очень неприятным запахом.

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Героиня истории сообщила, что ее супруг ест много вредной пищи.

«Он постоянно выпускает газы, но затем это превратилось в кошмар. Его газы несовместимы с жизнью», — посетовала девушка.



В итоге, по словам рассказчицы, из-за неприятной привычки мужа ей пришлось переехать в комнату дочери. «Однажды он пробрался в ее комнату и выпустил газы, когда я спала. После этого я начала запирать дверь на ночь», — отметила она.

«Я начала регулярно принимать препараты от тошноты по назначению врача, потому что это стало опасным для моего здоровья, меня постоянно тошнило», — пожаловалась рассказчица.



Девушка призналась, что предлагала мужу перестать употреблять много вредной еды и обратиться к врачу из-за метеоризма.

«Он ответил, что ему нравится, как он чувствует себя, когда из него выходят газы», — возмутилась автор и добавила, что не готова принимать лекарства от тошноты всю жизнь ради брака с мужем.



По ее словам, супруг заявил ей, что всегда будет ставить свой комфорт и жирные закуски выше нее.

«В итоге я решила развестись с мужем из-за его привычки пускать газы», — заключила она.



В комментариях под постом многие поддержали рассказчицу. По мнению большинства, причиной развода стала не привычка мужчины, а его неуважение к своей жене.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что задумалась о расставании с бойфрендом после того, как заглянула в его телефон. Многие комментаторы поддержали ее решение.