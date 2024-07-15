Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и получила изумившее ее предложение

В ответ на жалобу женщины о плохом самочувствии возлюбленный посоветовал ей остановить месячные. На изумившее ее предложение она пожаловалась на форуме Reddit.

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По словам, 23-летней женщины, ее партнер заявил, что необязательно терпеть дискомфорт из-за менструации. Он привел в пример свою бывшую девушку, которая принимала противозачаточные препараты, полностью избавившие ее от месячных.

«Он попросил меня рассмотреть возможность сделать то же самое», — рассказала автор поста.



Женщина призналась, что когда получила это предложение, сначала опешила, но быстро взяла себя в руки и ответила категорическим отказом.

«Я заявила ему: "Удачи в поисках девушки, у которой нет месячных". Он ответил: "У меня уже была одна, найду и другую". Я так потрясена этим», — рассказала она.



Позже автор поста добавила, что на следующий день после этого разговора сообщила парню, что расстается с ним. Они встречались всего два месяца, поэтому она, по ее словам, не сильно переживает об этом решении. Молодой человек же выглядел смущенным, вспомнила она, но не возражал.

Ранее психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет 63-летней женщине, пожаловавшейся, что секс с мужем не приносит ей такого же удовольствия, как в молодости. По мнению специалистки, в зрелом возрасте стоит снизить ожидания от интимной близости и честно сообщить партнеру, что нравится в постели.