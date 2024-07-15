Психолог объяснил, чем опасен самосаботаж и почему он возникает

Часто мы ставим перед собой цели, казалось бы, весьма реальные, но раз за разом не можем их достичь. Даже с пятой попытки похудеть больше чем на пару кило не получается, при твёрдом намерении встать пораньше сигналы будильника необъяснимым образом игнорируются, на важную встречу прийти вовремя не получается по тысяче и одной причине, а давние планы построить крепкую семью раз за разом разбиваются об отношения с партнёром, у которого совершенно другие планы на жизнь. За всем этим могут крыться совершенно разные причины, но объединяет их одно — явление самосаботажа. Почему же он возникает? Разбираемся с психологом.

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Что такое самосаботаж

Самосаботаж — это собирательное понятие, которым принято обозначать поведение или мышление человека, противодействующее поставленным им же самим целям. Как правило, это противодействие носит бессознательный характер и имеет тенденцию к повторению: неудачи приписываются либо внешним факторам, либо вовсе никак не объясняются.

"Часто самосаботаж проявляется в относительно безобидных формах, но иногда может приобретать и форму саморазрушения, угрожающего жизни и здоровью — как психическому, так и физическому", — Дарья Борисяк, когнитивно-поведенческий психолог.



Что может стоять за самосаботажем

Само по себе понятие самосаботажа не способно объяснить природу такого поведения или мышления. Здесь необходимо разбираться, что реально кроется за противодействием самому себе.

Попытка защитить нас от негативного опыта

Так может проявляться работа защитных механизмов психики, задача которых — уберечь нас от повторения негативного опыта (часто травматичного).

Например, мужчине предстояло важное собеседование, однако накануне вечером он не удержался и с друзьями напился в баре, импульсивно решив, что ничего плохого в паре бокалов нет. В результате вечер затянулся и, конечно, парой бокалов не ограничился, так что к утру мужчина оказался совершенно не в состоянии проходить собеседование.

Реальная причина произошедшего — страх неудачи на собеседовании, уходящий в глубину прошлого, где сформировались боязнь оценивания и множество негативных убеждений о себе. А затянувшаяся вечеринка позволила мужчине избежать потенциально негативного опыта, который психика воспринимает как угрозу.

Внутренний конфликт

За самосаботажем может крыться и внутренний конфликт — когда мотивы противоречивы.

О внутренних конфликтах удобнее всего говорить в терминах частей личности.

Пример: молодая женщина купила абонемент в фитнес-клуб, но каждый вечер что-то мешает ей дойти до зала — то встреча с друзьями, то завал на работе, то семейный ужин, то головная боль. При этом женщина очень много работает, страдая перфекционизмом и считая, что все сферы своей жизни надо дотянуть до максимума.

Одна часть её личности действительно к этому стремилась и хотела добавить спорт в свою жизнь. Другая же банально хотела отдохнуть и саботировала всякие попытки ещё больше увеличить расходы энергии.

Также внутренний конфликт может быть сопряжён с ценностным конфликтом.

Например, работа менеджера по продажам предполагает применение агрессивных техник маркетинга, что идёт вразрез с его ценностями. В результате он раз за разом не выполняет план продаж и недополучает премию.

Казалось бы, его поведение вредит ему напрямую. Но у такого поведения есть смысл — сохранение приверженности собственным ценностям в отношениях с людьми, что в иерархии ценностей конкретного человека может стоять выше значимости получения дохода.

Выгоды

Это может быть преимущество или бонус, которые человек получает в скрытом виде от проблемной, неприятной, сложной и внешне совсем невыгодной для него ситуации.

"Удивительно, но иногда нам выгодно, чтобы нам было плохо — в каком-то или смысле."



Например, мужчина давно жалуется на плохое состояние здоровья, но визиты к врачу откладывает и не предпринимает никаких попыток улучшить свое самочувствие. Дело в том, что когда самочувствие мужчины ухудшается, домочадцы буквально начинают водить вокруг него хоровод: уделяют много внимания, сочувствуют, жалеют, а также снимают все претензии и «отменяют» домашние обязанности и бытовые хлопоты. Казалось бы, плохое самочувствие – незавидное положение, однако все же во многом приятное и выгодное.

Привычка

Наконец, за самосаботажем нередко кроются ригидные паттерны поведения — то есть привычки. Многократно повторяемое поведение часто доводится до автоматизма, с которым поначалу очень сложно бороться.

Например, у мужчины есть привычка после пробуждения сразу заваривать себе кофе и выпивать пару кружек прежде, чем начинать свой день. При этом он уже давно думает, что стоит начинать день с зарядки и холодного душа, а уже потом приступать к завтраку и выпивать кофе. В реальности эта многолетняя привычка работает на уровне автоматизма, и после пробуждения ноги сами несут его на кухню к кофе-машине, практически минуя сознательный контроль. А вот до зарядки дело никак не доходит.