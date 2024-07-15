Импульсивных реакций множество: как перестать кричать на ребенка

Непреднамеренный крик на ребенка — это ваша защитная реакция. Это сигнал о том, что вам нужно обратить внимание на себя. Не винить себя и ребенка, а задуматься о том, что сделать, чтобы помочь себе и ребенку. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Лилия Дубровская.

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По ее словам, причин аффективных реакций может быть множество.

«Например, завышенные ожидания от ребенка: вы живете полностью для него, ждете социального одобрения вас как хорошей мамы, а тут он вздумал в магазине капризничать, а ваши замечания, чтобы он успокоился, привели к обратному эффекту. Таких примеров может быть множество: вы красиво одели ребенка, а он испачкался; вы долго готовили еду, а он отказался есть и перевернул тарелку. Да, после того как он уснет, вы хотели просто выпить чая на кухне и выдохнуть хоть ненадолго, но он вместо сна хочет есть, пить, в туалет, а вдобавок капризничает», — объяснила она.



Также к крикам может привести и усталость. Когда вы выспались и чувствуете достаточно сил, вы спокойно уберете перевернутую тарелку, даже несмотря на то, что готовили пол дня, вернетесь домой и смените парадную наглаженную одежду на другую, и на любые капризы спокойно отреагируете.

«Мама в течение дня испытывает и сдерживает множество эмоций. И даже если это эмоций радости и гордости за ребенка, то они тоже дают «нагрузку» на нервную систему, и в результате она не может сдержать себя и на невинную шалость входит в состояние близкое к аффекту», — подчеркнула эксперт.



Есть универсальные правила, которые можно соблюдать самостоятельно, чтобы не допустить криков.

«Первое — высыпайтесь. Приложите все усилия, чтобы наладить качество сна: ложитесь спать в одно и то же время, не переедайте на ночь, постарайтесь исключить эмоциональные переживания перед сном. Если вы постоянно просыпаетесь под утро — обратитесь к врачу», — рассказала Дубровская.



Также пересмотрите свои привычки. Например, вы раньше обнаружили у себя зависимость от сладкого и решили резко от него отказаться. Но зависимость — это про голову, и не проработав психологически причины зависимости, вы прибавили проблем себе и своему окружению.

«Помимо этого, выделите время для себя: только не говорите «мне некогда» или «ну я же выделяю» (если срываетесь, то, скорее всего, мало выделяете). Добавьте 15 минут среди дел днем (поставьте будильник для этого, или, например, во время дневного сна ребенка вместо уборки и готовки сначала выделяете 15 минут для себя, а потом уже занимаетесь обычными делами). Добавьте еще 10-15 минут восстановления утром и вечером. Вбейте их в свое расписание так же, как необходимость кормить и укладывать малыша», — рекомендовала психолог.



Еще один совет — избавьтесь от лишних забот: перестаньте мыть пол три раза в день, переписываться с человеком, который эмоционально вас раздражает, гладить одежду.

«Поверьте, если ребенок будет ходить в неглаженной рубашке, то на его психическом здоровье никак не отразится, а вот мама, которая кричит, оставит след», — отметила специалист.



Наконец, обучитесь экологическим приемам общения и выражения злости, ведь вам предстоит научить контейнировать эмоции и ребенка — а это залог грамотного психического воспитания, резюмировала психолог.