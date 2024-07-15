Какие мелочи в телефоне мужчины могут указывать на неверность

Ведущая программы о современных технологиях Ким Командо рассказала, как подловить неверного партнера, в интервью Daily Mail. Прежде всего эксперт посоветовала при случае проверить историю браузера на смартфоне партнера. Не обязательно долго изучать все ссылки — тревожным сигналом будет их отсутствие.

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«Если мужчина регулярно заходит на сайты знакомств, в секретные почтовые аккаунты или еще куда-нибудь, он, вероятно, попытается замести следы», — считает специалист.



Полностью отключенные уведомления также могут быть поводом задуматься.

Настоящим кладом с компроматом может оказаться папка с удаленными фотографиями. По мнению Командо, у неверных мужчин она всегда переполнена. Иконки приложений для знакомств изменщик, вероятно, потрудится убрать с основного экрана, однако существуют замаскированные приложения для общения, например, под калькулятор — это также стоит учитывать. Еще один способ застать нерадивого супруга врасплох — проверить историю местоположений вашего партнера: нередко такую информацию можно раздобыть в настройках аккаунта электронной почты. Альтернативный вариант — предложить добавить друг друга в приложениях для взаимного обмена геопозицией «на всякий случай».