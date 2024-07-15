Какие камни улучшат сексуальные отношения и помогут найти баланс в паре

Сила и магия драгоценных и полудрагоценных камней с древних времен интересовали людей. Самоцветы часто играют роль амулетов, несут в себе особый смысл и посыл от самой природы. Сегодня существует тренд — использовать украшения с натуральными камнями для гармонизации взаимоотношений, в том числе и сексуальных. Можно ли этот тренд воспринимать серьезно и на какие камни стоит обратить внимание?

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По словам клинического психолога Владиславы Петлер «можно заметить возрождение интереса к естественности, органичности и осознанному потреблению. К тому же, камни-амулеты не только отлично дополняют образ и становятся его изюминкой, но и могут существенно повлиять на уровень вашей сексуальной энергии».

Гранат

Хотите, чтобы в вашей спальне всегда было жарко? Повесьте в изголовье кровати гранат — красный камень страсти и любви, который помогает разжечь огонь в отношениях. Он раскрепощает и пробуждает скрытые желания, усиливает сексуальное влечение и укрепляет связь между партнерами, защищая их от негативных влияний извне.

«Минерал, связанный с воинственным Марсом, наделен огненной силой этой планеты — его энергия подогревает фантазию, активизирует сексуальные желания и привносит в жизнь новые и яркие ощущения», — рассказывает Владислава.



Розовый кварц

«Розовый кварц — достаточно популярный в эзотерике камень, привлекающий любовь и гармонию в судьбу своего обладателя. Мягкая и в то же время мощная сила минерала бережно наполняет отношения между мужчиной и женщиной нежностью, трепетом и чувственностью», — утверждает Владислава.



Поэтому розовый кварц следует использовать для украшения пространства тем парам, которые стремятся увеличить продолжительность предварительных ласк и полового акта. А лучшим решением станут парные украшения, выполненные в виде кулонов-сердец — благодаря таким амулетам влюбленные смогут создать прочную энергетическую связь друг с другом.

Изумруд

Этот драгоценный камень отлично подойдет для супружеских пар вне зависимости от того, сколько лет прожито вместе. Этот энергетически мощный минерал связывают с сердечной чакрой Анахатой и Венерой — богиней любви и красоты.

«Оберег, выполненный из изумруда, способствует укреплению эмоциональной связи между партнерами, обостряет чувства и романтическое восприятие мира. Благодаря его гармонизирующей энергии, оба партнера учатся прощать, принимать ответственность, просить прощения, когда это нужно, и любить друг друга — нежно и безусловно», — подчеркивает Владислава.



Малахит

Этот камень испокон веков привлекает к себе внимание благодаря своему необычному зеленому цвету и загадочным свойствам, описанным в легендах многих народов мира. Он обладает мудрой мужской энергией, которая помогает развить интуицию, усилить лидерские качества личности, стать более эмоциональным и чувственным, а также научиться дарить и получать любовь.

«Можно использовать камень как украшение — например, носить на запястье малахитовый браслет, или в качестве декоративного элемента в спальне — в виде статуэток, ваз и других сувениров», — говорит Владислава.



Турмалин

Это самоцвет, который усиливает страсть в отношениях. Он помогает поддерживать сексуальное влечение на высоком уровне и улучшать качество интимной жизни партнеров. Различают множество оттенков минерала — от нежно-розовых и зеленых до черного, индиго и даже полихромного.