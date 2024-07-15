Названа причина веры людей в теории заговора
В журнале Consumer Research вышла публикация, которая утверждает, что восприимчивость теорий заговора прямо зависит от научной грамотности человека. Эрудированность в этой сфере позволяет гораздо эффективнее отсеивать сомнительные идеи, а также выявлять нелогичные рассуждения.
Такие выводы были сделаны исследователями Натаном Олредом и Лизой И. Болтон после сопоставления данных Международной программы оценки учащихся (PISA) из 79 стран с запросами о теориях заговора в Google.
Кроме того, 107 участникам эксперимента показывали фильмы с явным наличием теорий заговора, и люди с более высоким уровнем образования гораздо эффективнее распознавали антинаучные концепции.
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