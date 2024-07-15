Названы неочевидные причины стресса у россиян

Научный совет сети клиник Biorise изучил более 8000 обращений клиентов и раскрыл 10 причин, которые незаметно усиливают стресс. Результаты анализа опубликовала «Газета.Ru».

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Первыми неочевидными причинами стресса назвали городские раздражители — фоновый шум и световое загрязнение. Также, по словам сооснователя клиники Камиля Вильданова, негативно на психику влияют сильное загрязнение воздуха и нехватка зелени в окружающем пространстве.

«Оказавшись на природе, люди часто чувствуют прилив энергии, лучше высыпаются. Неотъемлемые городские раздражители незаметно для нас повышают уровень кортизола — основного гормона стресса», — пояснил Вильданов.



Еще один фактор эмоционального напряжения — плотный график и постоянный дефицит времени. Кроме того, исходя из результатов анализа, стресс усиливается из-за постоянного использования гаджетов, тесноты и нехватки личного пространства, а также на фоне транспортных проблем: пробок, задержек общественного транспорта, долгих поездок на работу и обратно.

Наконец, психическое здоровье оказывается в уязвимом состоянии в результате социальной изоляции, а также из-за высокой конкуренции и завышенных ожиданий.

Ране эндокринолог Зухра Павлова заявила о разрушительном воздействии жары на психику. По словам врача, в жаркую погоду людям сложно сдерживать агрессию, а мыслительные реакции становятся заторможенными.