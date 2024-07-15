Психолог раскрыла неочевидные причины лени

Одними из неочевидных причин лени являются низкая самооценка и депрессия, рассказала NEWS.ru психолог Ольга Войцеховская. Специалист подчеркнула, что также такое состояние может быть вызвано длительным пребыванием в стрессе, неудовлетворенностью работой или отношениями. Кроме того, по ее словам, лень возникает из-за переутомления, хронических заболеваний и недостатка сна.

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Причины лени могут быть разнообразными и неочевидными: длительное пребывание в стрессе, неудовлетворенность работой или отношениями могут вызывать чувство апатии и безразличия. Депрессия — это серьезное психическое расстройство, которое может проявляться в постоянной усталости, потере интереса к жизни и отсутствии мотивации, — пояснила психолог.



Она подчеркнула, что лень — это не просто желание ничего не делать, а отсутствие мотивации. При таком состоянии человек испытывает сопротивление к выполнению каких-либо действий. При этом люди зачастую испытывают вину, беспокойство и неудовлетворенность собой, отметила специалист. По словам Войцеховской, иногда лень может быть полезной. Как подчеркнула психолог, ее можно использовать как источник вдохновения и способ наладить контакт с собой.

Важно помнить, как бы нам ни хотелось полениться, главное — не допускать хронического состояния лени, которое может привести к депрессии. Чтобы этого не произошло, нужно позволять себе отдыхать от работы, другими словами, бездельничать, — заключила специалист.



Психиатр Надежда Панова ранее рассказала, что заболеваемость психическими расстройствами растет, поскольку люди перестали бояться обращаться за профессиональной помощью. По ее словам, число страдающих от ментальных заболеваний на самом деле не увеличилось.