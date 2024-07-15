Диетолог рассказал, как диета может разрушить семью

Раздражительность и нервозность практически всегда сопровождают тех, кто отважился ограничить себя в еде, дабы стать стройнее. Причем с каждым следующим днем эти негативные проявления будут усиливаться, рассказала ИА RuNews24.ru врач-диетолог Марият Мухина.

Воодушевление первых дней быстро проходит и сменяется растущим раздражением, которое «голодающий» срывает на окружающих, и чаще всего – членах семьи.

Диета провоцирует скачки настроения. Неутешительная статистика говорит, что скандалы в семьях, где один из партнеров придерживается особого рациона, случаются в 3–4 раза чаще.

«Такое явление хорошо известно специалистам и называется «злость голодающего». Резкие смены настроения и любые другие проявления эмоциональной нестабильности – непременные спутники ограничений в питании», - пояснила врач ИА RuNews24.ru.



Человек чувствует голод, но не может привычным образом преодолеть дискомфорт, просто «заедая» стресс. В результате негативные эмоции вырываются наружу и становятся причиной конфликтов с семьей и просто окружающими.

Врач рекомендует справиться с нестабильностью посредством смены принципов питания. Диета не должна нарушать нормальное течение жизни и, конечно, вредить, как физическому, так и психическому здоровью.

Избежать состояния «злость голодающего» можно с помощью правильного питания. Нельзя допускать снижения уровня глюкозы, надо обязательно контролировать содержание белка.

Ведь именно дефицит белка усиливает раздражительность, апатию и тревожность. Поэтому лучшим выбором станет сбалансированное по белкам, жирам и углеводам пятиразовое питание, резюмировала специалист.