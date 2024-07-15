Восемь cпособов довести себя до слез, когда вам нужна эмоциональная разрядка

А вы знали, что слезы — один из эффективных способов избавиться от чувства тревоги, разочарования и стресса? Однако заплакать может быть не так уж просто — следующие советы помогут вам в этом преуспеть (во имя эмоциональной разрядки, разумеется!).

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Послушайте музыку

Некоторые песни заставляют вас пустить слезу с помощью грустных слов, но многие из них будут полезны, чтобы мысленно вернуться в знаковые моменты вашей жизни. Возможно, вы даже способны растрогаться от красоты классической мелодии. Просто включите то, что вызывает эмоции лично у вас. Не зацикливайтесь на прослушивании — вы можете одновременно гулять на природе или заниматься йогой, главное, чтобы вы чувствовали себя в комфорте и безопасности. Это поможет установить контакт со своим телом и наконец дать волю эмоциям.

Примите душ

Некоторым людям крайне важно, чтобы об их слабостях никто и никогда не знал. Если вы из тех личностей, кому неприятен сам факт слез на собственных щеках, — попробуйте заплакать стоя под душем. Несомненный плюс в максимальной приватности. К тому же вам не придется оправдываться за заплаканное лицо — чтобы привести себя в порядок, далеко ходить не надо. А покрасневшие глаза всегда можно оправдать попаданием в них шампуня.

Напишите письмо обидчику

Попробуйте написать письмо человеку или ситуации, которые вас расстраивают. Это отличный способ собраться с мыслями и осознать причину своей боли. Кроме того, вы сможете выплеснуть чувства на бумагу — возможно, плакать после этого уже и не придется. Цель письма прежде всего в том, чтобы дать себе возможность высказаться о наболевшем без осуждения. И когда вы поделитесь сокровенным с бумагой, слезы все же могут проступить на глазах сами собой.

Не моргайте

Один из самых простых способов заставить себя заплакать — это перестать моргать. Все дело в естественных инстинктах — если глаза не выйдет увлажнить с помощью моргания, слезы не заставят себя ждать. Только не пытайтесь долго смотреть на солнце — ожог ведь не входит в ваши планы, правда? Достаточно 20-30 секунд «гипнотизировать» стену — скорее всего, глаза начнет жечь и вы почувствуйте, как проступают слезинки. Если при этом вы сконцентрируетесь на своем горе, ручеек может превратиться в бурную реку!

Поговорите с другом или любимым человеком

Если вам трудно справиться со своими эмоциями в одиночку, попробуйте открыться людям, которым вы доверяете: партнеру, членам семьи, близкой подруге. Возможно, беседа по душам и не заменит профессионального психотерапевта, но зачастую проговаривание ситуации побуждает нас мысленно прожить травмирующий опыт снова. Слезы в таком случае — нечто само собой разумеющееся. Главное, выбрать правильного человека, который может не только поддержать и дать совет, но и молча выслушать без комментариев вроде «не расстраивайся».

Сходите на прогулку

Ежедневные прогулки полезны по целому ряду причин. Но одна из них — возможность погрузиться в себя и поразмыслить над жизнью без отвлекающих факторов. Подумайте о вещах, которые, как вам кажется, вы обычно стараетесь игнорировать или замалчивать. Какие чувства вы привыкли подавлять в себе? Дайте им проявиться и не забудьте захватить с собой пачку салфеток. Вероятно, они вам понадобятся.

Посмотрите сентиментальный фильм

Если вы очень сентиментальный человек, то, вероятно, и сами без труда назовете топ-5 трогательных фильмов. Похоже, пришло время их пересмотреть! В противном случае поищите список «слезоточивых» фильмов в Сети. Порой ситуации в кино бывают настолько жизненными, но в то же время трагичными, что даже черствые личности ревут в кинотеатрах. А это именно то, что вам нужно — повод поплакать вдоволь. Хорошей традицией может быть смотреть нечто подобное раз в месяц, эмоциональной разрядки ради.

Сделайте дыхательную гимнастику

Дыхательная гимнастика активизирует вашу парасимпатическую нервную систему и помогает вернуть эмоциональное, ментальное, физическое и духовное равновесие. Подберите медитацию, которая позволит вам сосредоточиться на своих чувствах. Не расстраивайтесь, если заплакать не вышло с первого раза. Или расстраивайтесь, ведь это именно то, что нужно! А если серьезно, даже заставить молчать свой внутренний голос не так уж просто, не говоря уже о более сложных практиках.

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