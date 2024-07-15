Как перестать заедать стресс: эффективные способы справиться с переживанием

Не все люди знают, как экологично справиться со стрессом. Некоторые заедают свои переживания вкусной, но вредной едой, так как она быстро доставляет положительные эмоции. Еда не является панацеей, поскольку потом человек начинает переживать из-за лишнего веса.

Для начала эксперты советуют научиться контролировать свое психологическое здоровье. Так, необходимо давать себе отдых, медитировать и отказываться от чтения новостей.

Если вы знаете причину своего стресса, устраните ее. Кроме того, можно заняться спортом. Он отвлекает от проблем и от неконтролируемого обжорства. Можно посещать тренажерный зал, а можно танцевать под музыку дома.

Если перестать есть не получается, то поставьте себе жесткие рамки. Не покупайте вредную еду, делайте выбор в пользу овощей и фруктов, передают «Белновости».

Ранее врач-сомнолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева рассказала, что каждый человек сталкивался с бессонницей. Проблему можно легко решить с помощью определенных техник дыхания. Они помогут отвлечься от тревожных мыслей.

До этого врач-терапевт Николай Петров заявил, что беспокойный сон, во время которого люди ворочаются с боку на бок, может происходить из-за усталости мышц и суставов от длительного пребывания в одной позиции. Он также добавил, что с такой проблемой сталкивается большое количество людей.