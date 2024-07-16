Попытка разнообразить интимную жизнь лишила супругов секса друг с другом

Женщина, которая решила попробовать вместе с супругом открытые отношения, рассказала секс-коучу Дейдре Сандерс, что в итоге стремление разнообразить интимную жизнь привело к тому, что они с мужем перестали заниматься сексом. Рекомендацию эксперта опубликовал The Sun.

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Письмо Сандерс написала 32-летняя женщина, которая замужем десять лет, причем половину этого времени они с мужем состоят в открытом браке. Женщина утверждает, что такой формат отношений их всегда устраивал: у обоих были любовники, встречи с которыми помогали сохранять новизну семейной жизни. Но в последнее время, по словам автора письма, ситуация изменилась.

"За последний год количество секса с моим партнером резко сократилось. Всякий раз, когда я поднимаю этот вопрос, он отмахивается. Я чувствую себя такой нежеланной", — из письма к секс-коучу Дейдре Сандерс.



Женщина заявила, что из-за отсутствия близости с мужем она стала влюбляться в своего друга для интимных встреч. Однако она убеждена, что источник проблем — это не открытые отношения, а алкоголь.

"Нам всегда нравились вечеринки, и мы оба стали больше пить. Затем я стала набирать вес и решила избавиться от этой привычки. Теперь я пью пару раз в неделю, но мой партнер пьет почти каждый вечер, и это убивает его либидо", — из письма к секс-коучу Дейдре Сандерс.



Сандерс в ответ на письмо заявила, что мужчине необходима специализированная помощь. По ее мнению, злоупотребление алкоголем, снижение либидо и замкнутость в течение длительного времени могут указывать на хронический стресс или депрессию.

Коуч предложила откровенно поговорить с мужем на эту тему.

"Скажи, что ты любишь его и хочешь, чтобы ваши отношения наладились. Расскажи, как тебя расстраивает, что он не заботится о себе", — дала совет Сандерс.



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