Как выстроить отношения со свекровью? Психолог дал пять советов

Психолог Александрова: со свекровью нужно общаться чаще, чтобы избежать недопонимания. Отношения со свекровью могут стать настоящим испытанием для каждой невестки. Чтобы обойтись без конфликтов, создать качественную связь и гармоничную атмосферу, потребуется особое внимание и «хитромудрый» подход. О типичных ошибках невесток и о том, как их избежать, «Секрет фирмы» узнал у психолога.

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Ошибка № 1: Недостаток общения

Как объяснила психолог Евгения Александрова, одна из самых распространённых ошибок — недостаток общения с мамой своего мужчины.

«Часто женщины избегают разговоров со свекровью, опасаясь непонимания, критики и осуждения. Однако отсутствие диалога может только усугубить ситуацию», — предупредила она.



Начните общаться чаще, будьте честны и искренны, узнавайте свекровь как человека и задавайте ей вопросы об интересах, посоветовала эксперт.

«Но будьте внимательны! В отношениях со свекровью не нужно переходить черту и становиться с ней подругами, рассказывать о своих проблемах, об отношениях с партнёром. Чрезмерная открытость может в будущем обернуться против вас», — Евгения Александровна, психолог.



Ошибка № 2: Ожидание идеальных отношений

Реальность может отличаться от ожиданий, поэтому стоит помнить, что идеальных отношений в целом не существует, отметила психолог.

«Принимайте свою свекровь такой, какая она есть, со всеми её достоинствами и недостатками. Не стоит пытаться изменить, доказать, научить. Не стремитесь к идеалу, вместо этого относитесь к ней доброжелательно и с уважением», — сказала она.



Ошибка № 3: Конкуренция за внимание мужа

В отношениях со свекровью важно не конкурировать за внимание мужчины, ведь вы занимаете абсолютно две разные роли. Также не стоит отрицать важность свекрови в жизни вашего партнёра — он имеет право слушать как мнение своей мамы, так и мнение жены. Это нужно принять, подчеркнула эксперт.

«В адекватных и здоровых отношениях не нужно тратить время и эмоции на конкурентную гонку в формате „А кто вкуснее готовит?“. Не пытайтесь вытеснить свекровь. Найдите способы поддерживать хорошие отношения, попробуйте поменять стратегию своего поведения: перестаньте обороняться и враждовать, есть большая вероятность того, что на вас не нападают», — объяснила специалист.



Ошибка № 4: Неуважение семейных традиций

Игнорирование или неуважение традиций семьи мужа может вызвать обиду и недовольство, в том числе и со стороны свекрови. Поэтому стоит проявлять к ним интерес или даже принимать участие в их соблюдении.

«Это покажет свекрови, что вы уважаете и цените её семейные ценности», — добавила Александрова.



Ошибка № 5: Жаловаться мужу на свекровь и, возможно, даже её оскорблять

Этим можно только испортить отношения со своими мужчиной.

«Не стоит забывать, что свекровь — это мать вашего партнёра и большинство сыновей инстинктивно будут защищать свою маму. Вместо того, чтобы искать повод, чтобы в очередной раз высказаться любимому о свекрови, направьте силы на усиление вашей семейной команды, улучшение взаимоотношений с мужчиной», — заключила психолог.



Она добавила, что с каждой свекровью можно наладить контакт. Для этого нужно время и усилия, но результат стоит того — ведь гармония в семье делает нас всех счастливее.

О том, как понравиться тёще, «Секрет» рассказал в этом материале.