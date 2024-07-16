Эксперт назвал две главные ошибки мужчин в постели

Секс-колумнист Алмара Абгарян уверена, что в отсутствии оргазма у женщин виноваты мужчины. Две наиболее частые ошибки она назвала изданию Metro.

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Абгарян отметила, что, согласно исследованиям, женщины испытываю оргазм на 30 процентов реже, чем мужчины. Исследователи такую статистику объясняют отсутствием сексуального образования и физиологическими различиями мужчин и женщин, но у специалистки есть другое объяснение этому.

«Я бы сказала, что мужчины просто слишком рано сдаются», — назвала причину Абгарян.



Колумнистка призвала мужчин не пытаться уложиться в определенный промежуток времени, так как у женского оргазма нет временных рамок.

«Он наступает, когда наступает. Если мы чувствуем, что вы его ждете, получить удовольствие будет намного сложнее», — отметила Абгарян.



Кроме того, она отметила, что многие мужчины не знают, как доставить женщине удовольствие. В этом случае она посоветовала прямо задать вопрос партнерше.

В заключение Абгарян указала, что женский оргазм — это не только ответственность мужчины. Она призвала не врать партнеру об удовольствии и своих ощущениях.

«Некоторым мужчинам нужна помощь и совет, поэтому будьте смелее и объясните, что нужно вашему телу», — резюмировала она.



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