Психолог рассказал о неожиданной пользе лени

Лень может стать источником вдохновения, рассказала NEWS.ru психолог Ольга Войцеховская. Она отметила, что данное состояние полезно, если человеку придут в голову новые идеи и творческие решения различных проблем в быту и на работе.

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"Лень бывает полезна. Ее можно использовать как источник вдохновения, чтобы наладить контакт с собой. Именно в этом состоянии могут появиться новые идеи и творческие решения, в том числе проблем в быту и на работе. Главное — не допускать хронического состояния лени, которое может привести к депрессии. Чтобы этого не произошло нужно позволять себе отдыхать от работы, другими словами, бездельничать", — заявила Войцеховская.



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