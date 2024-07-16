Почему новое поколение не хочет съезжать от родителей

Похоже, многие представители поколения Z полагаются на деньги родителей, чтобы свести концы с концами. Только 16% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что они полностью финансово независимы, тогда как в 1980 году 32% опрошенных примерно того же возраста могли сказать то же самое. Результаты опросов родителей впечатляют не меньше — всего за одно десятилетие доля родителей, которые содержат взрослого ребенка, удвоилась примерно до 60% в 2023 году с примерно 30% в 2013 году. Исследование проведено Pew Research Center.

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Причин сразу несколько.

«Все больше и больше молодых людей стремятся к получению высшего образования. Они дольше учатся и позже начинают зарабатывать», — объяснила Моника Киркпатрик Джонсон, профессор социологии в Университете штата Вашингтон, в беседе с изданием Insider.



Кроме того, продолжать жить с родителями мотивирует высокая стоимость комфортного жилья. Многие молодые люди не спешат променять личную комнату в родительском доме на съемное жилье с подселением.

Эксперт подчеркнула, что проживание с родителями не обязательно указывает на бездельников без амбиций — возможность пользоваться благами отчего дома приводит к тому, что зумеры устраиваются на работу, которая не позволяет им начать самостоятельную жизнь. Тем временем чрезмерная родительская поддержка может оказаться медвежьей услугой. Отчет Urban Institute за 2019 год показал, что среди проживающих с родителями в возрасте от 25 до 34 лет около 30% не съехали и 10 лет спустя.