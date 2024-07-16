Смех, соседи и другие самые нелепые вещи, которые испортят секс

Секс не всегда проходит гладко, и к этому нужно быть готовым. Сексолог Александр Еременко рассказал о самых нелепых вещах, на которые его клиенты жалуются во время интима. А с вами происходило нечто подобное?

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Громкие соседи

И нет, речь не о том, что соседи тоже не стесняются во время близости. Очень часто атмосфера в соседней квартире настолько напряженная, что может испортить ваш секс, который соседей в принципе не касается. Александр:

«Один мой клиент жаловался на невозможность расслабиться и тем самым — получить оргазм, а все из-за соседей, которые начинали скандал почти каждую ночь, тем самым отвлекая от близости».



Смех без причины

Конечно, нужно уметь посмеяться над собой, но секс — максимально неподходящий для этого момент. Во время близости и вы, и ваш партнер сосредоточены на процессе, в теле максимальное физиологическое напряжение. Шутки, любой юмор может не только обидеть партнера, но и «подарить» одному из вас страх интима на долгие годы, особенно это касается мужчин, для которых любая критика или высмеивание их сексуальных способностей — страшный удар по самооценке.

Сложные позы

Иногда хочется экспериментов, и здесь, по словам нашего эксперта, у пар чаще всего случаются казусы. Падения, растяжения — мелочи в такой ситуации. Нескольких клиентов нашего эксперта увезли с переломом на скорой прямо из постели, а все из-за неумения рассчитать возможности.

Неожиданный звонок

Во время секса стоит максимально отгородиться от внешнего мира. Ничто так не откладывает оргазм, как внезапный звонок, еще хуже — если звонок от родственников. Напряжение тут же уходит и вернуть запал бывает крайне сложно. Чтобы не стать жертвой испорченного секса по такой нелепой причине, отключите телефон на пару часов.