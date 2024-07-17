Психолог высказалась о девушках, предпочитающих вульгарные наряды

Зачастую они выбирают вульгарные наряды, следуя трендам.

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Выглядеть «практически раздетой» не всегда уместно. Это «привлекает внимание». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Анна Девятка.

«Такая одежда, конечно, привлекает внимание. Как назвать такую девушку? Я бы назвала её жертвой моды. Потому что вот сейчас я прочитала, что модно этим летом носить, и я немножко была в шоке. Очень модно декольте ниже привычного, то есть до солнечного сплетения. Ещё модны шорты, которые микро. Они похожи на трусы, но украшены кружевами. То есть если девушка просто наденет то, что модно, мы с вами получим девушку, которая практически раздета. Не у всех пижамы такие дома есть. Там было написано, что можно ещё сейчас носить купальник под пиджак, и это тоже будет уместно в центре Москвы, в том числе. Бедные девушки, которые читают всё это в приличных изданиях, испытывают некоторую растерянность. Если они хотят быть модными, они начинают всё это дело примерять, и не всем это идёт. И конечно, у кого-то это выглядит очень вульгарно».



Ранее эксперт по этикету дала совет по выбору купальника для пляжа. Молодые девушки со «свежими телами и привлекательной кожей» могут выбирать раздельные комплекты. Мужчинам стоит носить шорты, а не плавки, рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Эля Басманова.