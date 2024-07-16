Девушка догадалась об изменах парня благодаря просмотру культовой драмы

Порой изменяют даже самые, казалось бы, внимательные и заботливые партнеры. В этом на своем примере убедилась девушка по имени Кендел, поделившаяся своей историей на форуме Reddit.

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Автор поста рассказала, что несколько месяцев назад начала встречаться с молодым человеком. Все шло прекрасно: разговоры обо всем на свете, романтика, искры в глазах… Но все это в какой-то момент оборвалось. И вот почему.

Однажды вечером парочка смотрела культовую драму с элементами триллера «Роковое влечение». Сюжет следующий: женатый мужчина заводит роман с юной и привлекательной коллегой, о чем вскоре начинает сильно сожалеть.

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«Он сочувствовал персонажу Дугласа и сказал, что сам прошел через это, хотя ранее говорил, что никогда не изменял своей бывшей жене. Когда я спросила его, что он имел в виду, он сказал, что оговорился. Это вызвало у меня подозрения».



Кендел решила проверить возлюбленного – она завела страничку в приложении знакомств и написала ему под вымышленным именем, загрузив в аккаунт фотографии другой девушки. Рыбка попалась на крючок, и уже через пару переписок Кендел договорилась о свидании в отеле со своим парнем.

Но встреча так и не состоялась: героиня истории раскрыла все карты и обвинила партнера в изменах, в которых он признался той вымышленной собеседнице. Он не стал ни оправдываться, ни извиняться, а лишь заявил Кендел, что она ведет себя как ребенок. После чего сказал «прощай» и ушел.

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