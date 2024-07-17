Негативные сценарии отношений: как встретить «своего» человека?

Для каждого человека важны гармоничные, счастливые отношения со второй половиной. Уважение, тепло и любовь — то, в чём нуждается любой из нас. Но, к сожалению, не всем удаётся создать именно такие отношения. И даже если мы задумываемся о причинах неудач на любовном фронте, не всегда получается исправить ситуацию.

В отношениях с новыми партнёрами мы сталкиваемся с теми же неприятностями, что были в предыдущих отношениях. Ищем причину таких сценариев в себе и не находим её.

Причины

О том что мешает построить счастливые отношения, рассказывает психолог Андрей Грязнов.

"К сожалению, именно опыт прошлых отношений мешает людям построить настоящие. Да-да, именно негативный опыт и паттерные привычки поведения и установки мешают создать те самое гармоничные отношения и как результат:



Краткосрочные отношения и почти всегда с одинаковым сценарием и финалом;

Примерно одного типажа мужчины;

Чувство счастья только в первые три месяца, а потом все по накатанной;

Ощущение что ты всегда любишь больше чем тебя;

Попадаются одни абьюзеры или инфантильные мужчины/женщины", — уточняет он.

"Конечно возникает вопрос: почему все так происходит и именно со мной?



Ответ на этот вопрос кроется не только в опыте прошлых отношений, но и в примерах модели семьи и отношений что мы видели, будучи детьми.

Родители являются для нас главным примером того, как строятся отношения мужчины и женщины. Если в семье были токсичные отношения, то невозможно понять, как строить здоровые отношения. Если нас не научили любить и не показали какова ценность мужчины и женщины друг для друга, то перед нашими глазами нет правильного примера и порой мы выстраиваем отношения по подобию наших родителей. Дочь может страдать, как мама, или, наоборот, чувствовать вину за то, что она более счастливая, чем ее мать.

Мужчина будет встречать женщин, с которыми будет находиться потому что удобно, а не потому любит", — говорит эксперт, подтверждая то, что все наши установки родом из детства.

Вопросы

И всё-таки, как найти среди множества людей того, с кем будет комфортно? Андрей Грязнов утверждает, что для того, чтобы встретить своего человека, необходимо, прежде всего, понять, какой человек вы сами. Разобраться в этом помогут честные ответы на следующие вопросы:

Какие у меня ценности;

Какие у меня принципы;

Как отношусь к людям;

Что я люблю делать;

Что меня вдохновляет;

Оптимист я или больше пессимист;

Что меня раздражает в людях, обществе, в мире;

К чему я стремлюсь;

Чего я хочу от жизни

Чрезвычайно важно, чтобы базовые аспекты вашей личности, которые определяются ответами на эти вопросы, совпадали с характеристикой личности того человека, с кем вы решитесь строить отношения. Если один из вас, к примеру, любит и уважает всех людей, а другой не отличается человеколюбием, гармоничного союза не получится.

Не менее важно ответить себе на вопрос "зачем мне отношения?". Поскольку, если вы ищете человека, просто способного закрыть ваши материальные или эмоциональные потребности, рассчитывать на долгие и счастливые отношения также неразумно. Ведь союз двух людей подразумевает обоюдный обмен теми или иными ресурсами, а не "игру в одни ворота".

Понять себя

По мнению специалиста, есть также ряд внутренних аспектов, важных для построения длительных и приносящих радость отношений. Так, для этого необходимо

иметь сильную самооценку;

понимать свои личные границы;

знать свою самоценность;

уметь правильно общаться с противоположным полом;

иметь собственную жизнь, чтобы не растворяться в мужчине/женщине;

не нести груз детских травм, примера родителей или печальный опыт прошлых отношений;

понимать психологию противоположного пола;

уметь доверять;

нести ответственность за свою жизнь.

Не стоит искать и ждать пресловутого принца на белом коне. Занимайтесь своим внутренним миром, развивайте свои сильные стороны — именно это притянет в вашу жизнь нужного человека.