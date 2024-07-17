Самые странные и смешные законы о сексе в мире

Секс — это несомненно прекрасно, хотя бы потому, что в результате люди становятся счастливыми и умиротворенными. И иногда после всех этих волнующих движений появляются новые замечательные люди. Но интим — это природа и инстинкты, а вот люди придумывают законы, которые призваны «запретить и не пускать». И некоторые из них как раз секса и касаются — и кажутся смешными и странными.

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Сингапур: не стоять голыми в окне

В Сингапуре запрещено обнажаться, если вы находитесь в частном месте на виду у всех. Это касается и стояния перед окном. Как отмечают в правительстве государства, «обнаженное лицо включает в себя лицо, которое одето таким образом, что это противоречит общественным приличиям или порядку», поэтому нижнее белье и бикини, вероятно, тоже запрещены. На всякий случай лучше не проверять, пожалуй.

Уганда: никакой сексуальной музыки

Парламент Уганды принял законопроект о борьбе с порнографией еще в в 2014 году и вложил почти 300 тысяч долларов в южнокорейскую «машину для обнаружения порнографии» для выявления нарушителей. Пойманные и осужденные будут лишены свободы на 10 лет. Но вот в чем загвоздка: бездушный механизм распознает каким-то хитрым образом не только фильмы и фотографии. А еще — аудиозаписи, письма и эротическую музыку. Причем никаких точных параметров, какую именно музыку считать таковой, нет. Так что перед поездкой в страну обязательно сотрите лучше все треки со своего телефона, от греха подальше.

Австралия: только большая грудь

Австралийский совет по классификации внес в черный список порносайты с женщинами с грудью размера А, опасаясь, что они будут пропагандировать педофилию. Поэтому все актрисы этого жанра сперва будут проходить аттестацию — подходит ли их грудь для съемок. А звездам даже обещают бесплатно устанавливать импланты, чтобы не лишать зрителей удовольствия. Ну надо же. Искусство в массы.

Иллинойс, США: запрещено гладить чужих рептилий

Когда кто-то продает рептилию в Иллинойсе, по закону он обязан дать покупателю письменное предупреждение о том, что не следует целовать животное. Согласно официальному законодательству, покупатель не должен «гладить или целовать вашу домашнюю рептилию». Можно ли самому целовать в нос любимого варана или питона, неизвестно.

Индонезия: никакого самоудовлетворения

В этой мусульманской стране вообще все строго. Если вы официально не женаты с вашим возлюбленным, то вас банально не заселят в отель вместе. Но и «ручной труд» тоже запрещен, в том числе — холостым. Максимальное наказание за мастурбацию составляет 32 месяца тюремного заключения.

Алабама, США: секс-игрушки незаконны, если это пластик

В 1998 году верховный суд Алабамы объявил вне закона продажу «любого устройства, предназначенного для стимуляции половых органов человека». Но только пластиковые. А вот объекты из каучука или там стекла можно спокойно использовать, никто и слова не скажет.

Секс-игрушки, к слову, также запрещены на Мальдивах, в Таиланде, Индии, Саудовской Аравии и Малайзии. Если вас поймают с пластиковым фаллосом в багаже при прохождении таможни во Вьетнаме, вам прикажут сдать его. Но вы сможете вернуть его при выезде из страны, правда, при регистрации на рейс ваше имя громко объявят при всем честном народе — и повод, по которому вас приглашают пройти в кабинет таможни.

Лондон: секс на мотоцикле запрещен

В Лондоне запрещено заниматься сексом на мотоцикле — но только если он припаркован. Однако в законе ничего не говорится о том, чтобы заниматься сексом на движущемся транспорте, так что… Впрочем, чисто технически это слишком сложно осуществить.