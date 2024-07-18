Глава ВЦИОМа заявил, что новое поколение «будет жестче» предыдущего

Ранее вырастали «неженки, плаксы, нытики».

© unsplash

Они жили в условиях «гиперопеки». Сейчас ситуация поменялась.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

«Как выделить поколение? Социологи говорят, что поколение — это люди не просто одного возраста, а объединённые в этот ключевой для них период взросления, социализации каким-то крупным событием или серией событий. Это может быть кризис, это может быть война, это может быть революция, какой-то прогрессивный скачок вперёд. И вот очевидно, что те дети, которые сейчас растут, они будут другими. Я думаю, что они не будут такими уж неженками, плаксами, нытиками, как предыдущее поколение, которое выросло в ситуации гиперопеки, в малых семьях, с малым количеством детей, туда не ходи, сюда не ходи, в школу сама не ходи, мы сами тебя всюду отведём, отвезём во все кружки и так далее. Я думаю, сейчас ситуация меняется. Мир становится жёстче, очевидно. И новое поколение, я думаю, тоже будет жёстче».



Полное интервью Фёдорова читайте на нашем сайте.

Ранее общественник Сергей Чесноков рассказал, что демографическую ситуацию в РФ переломить возможно. Для этого у 50% женщин должно быть по три ребёнка. Также положительно скажется на показателе, если «ряд семей» будет иметь более пяти потомков.