«Опаснее, чем кажется»: психолог рассказала о последствиях синдрома отличника

Так называемый синдром отличника может иметь немало побочных эффектов, среди которых — заниженная самооценка и особая чувствительность к критике, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. Эти эффекты наряду с боязнью не добиться желаемых результатов могут привести к психическому расстройству.

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Первый и самый яркий признак синдрома отличника — это заниженная самооценка, которая зависит от того, выполнил человек задачу или нет. Если человек выполнил поставленное задание, он чувствует себя воодушевленно, а если нет — сильно расстраивается, не соразмерно невыполнимой задаче. Второй признак — особая чувствительность к тем моментам, когда другой человек выражает к нашей работе или даже личности какое-то недовольство. Также человек с синдромом отличника очень сильно и много переживает. Еще один признак — это страх перед чем-то новым и боязнь не добиться желаемых результатов, — пояснила психолог.



По ее словам, следствием всего этого может стать непреходящая фоновая тревога, а самооценка не будет расти. Более того, у человека начнется выгорание даже от любимого дела.

Потому что когда человек постоянно выкладывается на 100%, рано или поздно начнется выгорание. Также может появиться дикое напряжение в мышцах, эта проблема часто выливается в психосоматику. И, к сожалению, ничего хорошего с точки зрения здоровья это не сулит. Так что синдром [отличника] опаснее, чем кажется, — заключила Дугенцова.



Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос заявила, что лень не заменяет полноценного отдыха и приводит к деградации личности и снижению уровня жизни. По ее словам, привычка лениться ведет к пассивности и синдрому выученной беспомощности. Она добавила, что лень может быть вызвана депрессивными состояниями, эмоциональным выгоранием и психосоматическим отказом от активности.