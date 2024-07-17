Секс-коуч дал совет потерявшему интерес к сексу мужчине

Секс-коуч Дейдре Сандерс посоветовала меньше смотреть порнографию, чтобы наладить сексуальную жизнь в реальности. Такой совет она дала обеспокоенному отсутствием секса мужчине, пишет The Sun.

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За помощью к Сандерс обратился 39-летний читатель. Он рассказал, что собирается жениться на девушке, с которой встречается уже два года. По его словам, они стали первыми любовниками друг для друга, и с того момента у них еще несколько раз был секс. Мужчина признался, что его устраивало отсутствие постоянного секса, однако, слушая разговоры в спортивной раздевалке, он заподозрил, что другие пары занимаются любовью намного чаще.

«Дело в том, что я не хочу заниматься сексом так сильно, как они. Моя невеста не знает, как меня завести. Еще я регулярно смотрю порнографию. Может ли быть в этом проблема?»‎, — из письма анонимного читателя Дейдре Сандерс.



Отвечая на вопрос, Сандерс в первую очередь подчеркнула, что в отношениях главное — качество секса, а не его количество. Тем не менее она предупредила, что чрезмерное увлечение порнофильмами действительно способно притупить интерес к интиму в реальной жизни.

«Порноконтент призван цеплять зрителей. Вы можете отучить себя от него, сознательно занимаясь чем-то другим, вместо того чтобы открывать свой ноутбук или планшет», —‎ Дейдре Сандерс секс-коуч.



Если самостоятельные попытки наладить сексуальную жизнь окажутся неудачными, Сандерс посоветовала обратиться за психологической помощью.

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