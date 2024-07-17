Психолог рассказал об опасности невкусной еды

Невкусная еда может привести к депрессии, поделился с LIFE.ru клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, мы получаем от пищи не только физическое насыщение, но и эмоциональное удовольствие, поэтому важно, чтобы рацион радовал человека, а не служил только «для подзарядки».

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"Выбрав ультраполезное, но невкусное питание, человек обрекает себя на снижение эмоционального удовольствия от приема пищи. Большие достижения, которым можно искренне радоваться, случаются не так часто. А для полноценной жизни важно радовать себя каждый день. Еда — почти единственное ежедневное удовольствие, которое можно обсудить с любым", — отметил психолог.



Он напомнил, что забота о здоровье не означает однообразного питания. Стоит расширить ассортимент блюд, и вместе с радостью от вкусной еды придет хорошее настроение, которое победит депрессию. Небольшая пачка чипсов раз в месяц доставит удовольствие и радость, а диета от нее не пострадает.

"Вкусная еда вызывает прилив позитивных эмоций уже в момент, когда мы слышим ее запах. Горячий борщ, свежеиспеченный пирог, блюдо свежих ягод — разносящийся аромат моментально улучшает настроение благодаря выделению эндорфинов, гормонов счастья", — подчеркнул Самбурский.



Клинический психолог добавил, что вкусняшки часто служат для «заедания» стресса, однако правильное разнообразное питание тоже радует и помогает справиться с нервным напряжением.

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