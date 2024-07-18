Психолог объяснил, от каких слов-паразитов необходимо отказаться

Россиянам стоит избегать в повседневной жизни речевых конструкций «как бы», «типа того», «ну вот», «честно говоря», «короче», «блин» и «так сказать», заявила NEWS.ru интегративный психолог Лидия Вебер. По ее словам, подобные фразы создают впечатление о спикере как о неуверенном человеке.

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"«Как бы» — фраза придает речи неуверенности и неясности, неубедительности. Говорите прямо и четко, чтобы ваш собеседник не «как бы», а точно понял, что вы хотите сказать. «Типа того» — фраза появляется, когда мы не можем точно выразить свои мысли. Она делает вашу речь неясной и менее убедительной", — заявила Вебер.



Эксперт подчеркнула, что фраза «ну вот» выражает неопределенность и размывает смысл сказанного наравне с «типа того». Собеседница отметила, что формулировка «честно говоря» создает впечатление, что до определенного момента человек не был полностью искренним с собеседником.

"«Честно говоря». Эта фраза создает впечатление, что до этого момента вы были нечестны. Она подрывает доверие к вашим словам. Говорите честно всегда, и вам не придется это подчеркивать. Ведь если вы постоянно говорите «честно говоря», то можно заподозрить, что иногда вы говорите «нечестно»", — рассказала Вебер.



«Так сказать» используется для заполнения пауз, делая речь менее уверенной, считает Вебер. По ее мнению, слово «короче» используется, когда говорящий хочет сделать фразу лаконичнее, однако делает ее более сумбурной.

"«Блин». Эта фраза используется для выражения раздражения или разочарования. Она делает вашу речь менее профессиональной. Избегайте ее, чтобы звучать спокойнее и увереннее. Ведь «блин» — это как сигнал тревоги, который только сбивает с толку окружающих", — подытожила Вебер.



Ранее нейропсихолог Екатерина Тур порекомендовала родителям не перекладывать на гаджеты и мультфильмы эмоциональное и речевое развитие ребенка. Она пояснила, что дети не распознают речь, которую слышат в передачах и мультфильмах, и не задействуют речевые центры во время просмотра телевизора или игры. Эксперт подчеркнула, что до четырех лет ответственность за развитие речи ребенка полностью лежит на родителях.