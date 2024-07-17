Психолог назвал серьезные последствия чрезмерного безделья

Однако клинический психолог Анастасия Кардиакос предостерегла от этих заблуждений, утверждая, что лень не может заменить полноценный отдых. Эксперт подчеркнула, что безделье представляет собой уклонение от трудностей и может привести к выученной беспомощности, когда человек потеряет способность к активности и волевым усилиям. Часто леность связана с депрессивными состояниями и выгоранием, что может проявляться в сниженной активности и отказе от деятельности.

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Кардиакос объяснила разницу между отдыхом и ленью, подчеркнув, что отдых всегда имеет цель и осознанное понимание необходимости восстановления, в то время как лень является бездельем без цели и понимания значимости активности, сообщает «Радио 1».

В детстве детей учат отличать лень от выполнения обязанностей, что помогает формированию активной жизненной позиции. Поэтому Кардиакос предупредила о возможных последствиях лени, включая деградацию личности и снижение качества жизни, если она не будет контролироваться.

Наконец, психолог заявила, что лень становится проблемой, когда люди осознают, что не теряют ничего, уклоняясь от трудностей, и не пытаются преодолеть её.

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