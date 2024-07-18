Эксперт объяснил высокий уровень тревожности россиян

Люди склонны «рисовать последствия» подобных событий.

© unsplash

Страх атомной войны, в частности, «раскачивался поколениями». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил генеральный директор коммуникационного агентства «ACTOR» Дмитрий Еловский.

«Ботулизм, паводки — это то, что может затронуть вас лично в любой момент. Любой человек может отравиться, это страшно, люди начинают бояться этого, они начинают рисовать последствия, как это будет выглядеть, повышается уровень тревоги. Страх ядерной эскалации раскачивался поколениями, он заложен в нас, передаётся от отца сыну, от матери дочери, это страх забвения, страх перед чернотой, он вызывает ужас. Если поднимается градус обмена угрозы применения ядерного оружия, у людей сразу поднимается уровень тревоги».



Новая прогрессивная шкала НДФЛ и другие изменения налоговой системы РФ почти не взволновали россиян, следует из очередного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», подготовленного коммуникационной компанией КРОС по итогам второго квартала 2024 года.

По общему уровню спровоцированной тревоги эта тема на последних позициях рейтинга соседствует с опасениями по поводу возможного запрета вейпов, о котором в конце мая снова заговорили в Госдуме. Лидерами же стали паводки, ядерная эскалация и ботулизм.