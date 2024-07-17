Экзистенциальный кризис: что это и как преодолеть

Пережить, получить опыт и новые знания о себе, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

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Представьте, вы проснулись ночью. За окном стучит дождь. Рассветает. Через пару часов вам надо собираться на работу…

Вы лежите и думаете: «Как так вышло, что вот это — моя жизнь? Что я каждый день хожу на свою работу, потом еду в зал или встречаюсь с друзьями. Затем прихожу домой, готовлю ужин и смотрю сериал. Каждый день одно и то же. Разве такой жизни я хотел? Разве я что-нибудь из этого выбирал или всё складывалось само, а я просто плыл по течению? В чём смысл моей жизни, ведь я умру и от меня ничего не останется. А в чём другие люди находят смысл?».

«Жизнь становится унылой. То, что раньше радовало, больше не радует. Ничего не вызывает интереса. Люди вокруг кажутся поверхностными, ведь они не задумываются о том же, о чём вы. Кажется, что дальше так жить невозможно, но непонятно, что могло бы вам помочь. Примерно так может выглядеть экзистенциальный кризис. Давайте разбираться, как его распознать и преодолеть».





Что такое экзистенциальный кризис?

Понятие «кризис» происходит от греческого krïsis (решение, поворотный пункт) и обозначает состояние резкого изменения. В большом универсальном словаре русского языка оно определяется как «тяжёлое состояние чего-либо, которое характеризуется неопределённостью, неясностью перспектив, нестабильностью положения».

В жизни каждого человека есть нормативные кризисы. Речь про те, которые должны случаться при переходе с одного этапа развития на следующий. Например, возрастные кризисы: одного года, трёх лет, шести-семи лет (когда ребёнок идёт в школу), подростковый, среднего возраста и другие. В каждом из этих моментов перед человеком встают новые задачи развития. Меняются обстоятельства. Такой кризис — это переломный момент, который вызывает стресс и требует времени на адаптацию.

Также есть нормативные кризисы, связанные с этапами, через которые проходит ваша семья: съезжаетесь с новым партнёром, женитесь, заводите ребёнка, он идёт в детский сад, потом в школу, появляются ещё дети, вы разводитесь и т.д. В такие моменты все члены семьи проходят через кризисы. Но они естественные. Здесь в основном люди понимают, чем вызван непростой период в жизни. Это не отменяет того, что они испытывают стресс, но хотя бы причины его понятны. Совсем другое дело — экзистенциальные кризисы.

Понятие пришло в психологию из экзистенциализма. Это философское течение конца XIX – начала XX века. Понятие «экзистенции» впервые сформулировал в XIX веке датский философ Сёрен Кьеркегор. Слово происходит от латинского existentia — «существование».

Экзистенциализм фокусируется на уникальности бытия человека, на субъективном переживании им своего существования.

В свою очередь, под экзистенциальным кризисом понимается внутренний конфликт, который человек переживает относительно своей жизни и самоопределения. Он проявляется ощущением, что существование лишено смысла, чувством непонимания себя и своей идентичности. Такие кризисы сопровождаются тревогой и стрессом. Часто до такой степени, что они нарушают нормальное течение жизни человека и приводят к депрессии.

Признаки экзистенциального кризиса

Чувство бессмысленности. Ощущение внутренней пустоты. Часто его описывают как «дыру внутри». Страх перед неопределённостью будущего. Общее подавленное состояние. Мысли о бессмысленности жизни». Чувство, что «живёшь не свою жизнь». Ощущение одиночества. Физическое и нервное истощение, усталость. Ощущение отчаяния и безысходности. Состояние неудовлетворённости. Отсутствие мотивации планировать и реализовывать задуманное. Отсутствие интереса к общению с другими людьми. Чувство своей «ненужности».

Экзистенциальный кризис можно определить по следующим симптомам.

Опасен ли экзистенциальный кризис?

В экзистенциальной психологии считается, что подобные кризисы неизбежны и даже необходимы. Благодаря им мы растём как личности.

Кроме того, непростые периоды в нашей внутренней жизни говорят о психологическом взрослении — мы сталкиваемся с тяжёлыми переживаниями тогда, когда мы к ним готовы. На первый взгляд эта мысль может показаться немного магической, но всё объяснимо. У нашей психики есть много защитных механизмов, с помощью которых она не допускает те переживания, которые мы не в силах вынести. Поэтому, если мы с чем-то столкнулись, значит, мы уже достаточно устойчивые, чтобы с этим справиться.

Пройдя через кризис, мы уже не останемся тем же человеком, что были. Мы станем мудрее, сильнее и сформируем какую-то новую картину мира, которая будет глубже и сложнее, чем та, в которой мы жили раньше. Однако это при хорошем раскладе.

Чтобы конструктивно преодолеть кризис, отгоревать разрушенные иллюзии и интегрировать полученный опыт в свою личность, нам нужно много психологических ресурсов, которые у нас не всегда есть.

Жизнь вносит свои коррективы. Одновременно с личными могут происходить мировые кризисы. Нужно решать проблемы в семье, эффективно работать, заботиться о близких… Редко когда есть возможность закрыться в своей скорлупке на пару лет и пережить экзистенциальный кризис, рефлексируя и прорабатывая все эмоции.

В жизни полно сложностей, и мы можем «завязнуть» в состоянии кризиса. Мы будем погружаться в ощущение безысходности всё больше. В результате это приведёт не только к усугублению кризиса. Тут и до затяжной депрессии недалеко. Это потенциальная опасность экзистенциального кризиса. Поэтому важно, чтобы переживания всё-таки оставались выносимыми, а не разрушали вас изнутри.

Из-за чего возникает кризис?

Всемирно известный американский психотерапевт Ирвин Ялом выделяет четыре экзистенциальные данности, столкновение с которыми вызывает у человека тревогу и может спровоцировать внутренний конфликт. Это смерть, свобода, изоляция и смысл.

1. Смерть

Осознавание конечности своей жизни — очень сложное переживание. Хотя мы знаем, что в конце концов умрём, в какой-то мере мы всё-таки находимся в иллюзии собственного бессмертия.

Жить с мыслью о том, что всё это конечно и может оборваться в любой момент, очень сложно. Поэтому обычно психика не допускает данные переживания близко. Это позволяет нам жить, планировать, принимать решения, не находиться в постоянном страхе за себя и близких.

Когда мы сталкиваемся со смертью (например, теряем близкого), это вызывает страх и тревогу. Тут может возникнуть конфликт между страхом небытия и желанием жить.

2. Свобода

На первый взгляд кажется, что страшного может быть в свободе? Но нужно понимать, что тут речь дёт ещё и про ответственность. Когда мы свободны, мы сами принимаем решения. И, разумеется, должны нести за них ответственность. Нам некого винить, кроме себя, когда нам плохо.

Осознавать это может быть очень некомфортно. Возникает естественный соблазн передать кому-то или чему-то ответственность за себя. Например, может происходить бегство в религию, зависимости или отношения с партнёром, который берёт на себя родительскую функцию. Но «ловушка» в том, что передача ответственности — это тоже наш выбор. Мы всё равно ответственны за последствия. Какой конфликт тут может возникнуть? Между желанием свободы и страхом нести ответственность за собственную жизнь.

3. Изоляция (одиночество)

Суть этой данности заключается в том, что каждый человек в течение жизни в какой-то степени всегда остаётся наедине со своими чувствами и переживаниями. Чтобы избежать глубинного чувства одиночества, он может обращаться к противоположным защитам. Например, убеждать себя, что не нуждается в людях, тем самым изолируя себя ещё больше. Также он может стремиться к слиянию с другими. Например, входить в созависимые отношения и жертвовать своей индивидуальностью ради них.

Конфликт здесь возникает между желанием быть понятым другими людьми и невозможностью полного понимания.

4. Смысл

Человеку свойственно искать смысл в том, что он делает, для чего живёт. Это наша естественная потребность, так как мы обладаем сознанием и стремимся к определённости. При этом однозначного ответа на вопрос о смысле жизни никто не знает.

До XX века западному обществу ответ могла дать религия, но после мировых войн и с приходом технического прогресса её авторитет пошатнулся. Именно с этим было связано возникновение течения экзистенциализма. Поэтому у человека возникает конфликт между потребностью в наличии смысла и неспособностью его обнаружить. Как же справиться с таким кризисом? Придётся найти свои собственные смыслы. Ответить на этот вопрос самостоятельно.

Способы преодоления экзистенциального кризиса

Ранее мы разобрались, чем экзистенциальный кризис может быть вызван. Осознанием конечности жизни, ощущением бессмысленности, страхом одиночества или ответственности. То есть — столкновением с экзистенциальными данностями. Соответственно, способ выхода будет зависеть от того, какой конфликт лежит в его основе.

Например, если кризис был спровоцирован утратой близких, что заставило человека ближе столкнуться с осознанием конечности жизни, для выхода из него ему нужно внутренне примириться с этим, научиться не бояться смерти.

Если кризис связан с мучительным поиском смысла и цели в жизни? Здесь человеку нужно примириться с отсутствием универсального ответа. Ему придётся взять на себя ответственность за создание собственного смысла через ежедневные решения и действия. В любом случае проходить через кризис — это большая работа.

Что может помочь в преодолении кризиса?

1. Литература и другие виды искусства

Можно почитать книги экзистенциальных психологов. Например:

«Сказать жизни Да», Виктор Франкл;

«Выбор. О свободе и внутренней силе человека», Эдит Ева Эгер;

«Наука быть живым, Джеймс Бьюдженталь;

«Бегство от свободы», Эрих Фромм;

«Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти», Ирвин Ялом.

Кроме книг, написанных психологами, экзистенциальные вопросы затрагиваются во многой художественной литературе. Например, в романах Фёдора Достоевского, Льва Толстого, Германа Гессе, Томаса Манна и, конечно же, классиков экзистенциализма: Жан-Поля Сартра и Альбера Камю.

Также можно читать биографии и мемуары, чтобы через них узнавать, как другие люди справлялись с похожими переживаниями.

Если вы любите кино или театр, отлично. Здесь тоже очень часто поднимаются экзистенциальные вопросы. Они затрагивались в искусстве во все периоды истории, задолго до того, как сформировалось направление экзистенциальной философии.

Литература, кино, театр, стендап, лекции по философии или интервью — всё это может поддерживать во время кризиса. Если вам становится хоть немного лучше от чтения или просмотра и появляется чувство понимания другими — это то, что вам нужно.

2. Психотерапия

Работа с психотерапевтом или психологом может стать хорошей опорой в проживании кризиса. Специалист знает, на чём фокусироваться в каждом конкретном случае. Он сможет быстрее выявить центральный конфликт. Сделать его видимым для человека.

Например, при конфликте, вызванном страхом своей конечности, психолог поможет клиенту сформировать такое осознание собственной смертности, которое будет помогать ему проживать жизнь более наполненно и повышать её ценность, а не пугать и парализовывать. К тому же для нас важно проходить через переживания не в одиночестве — терапевтические отношения и присутствие другого сами по себе обладают целительным действием.

Важно помнить, что обращаться за помощью — это совершенно нормально. Экзистенциальный кризис может вызывать очень тяжёлые переживания. Он действительно часто сопровождается депрессией. Нет никакого смысла геройствовать и «справляться самому». Работа с психологом может стать хорошей опорой в этот непростой период. Она поможет быстрее преодолеть кризис и выйти из него с новыми знаниями о себе.

3. Определение и понимание своих ценностей

Во время экзистенциального кризиса может казаться, что вас «штормит». Как будто вы запутались в своих желаниях, не понимаете, чего хотите, потеряли ориентиры.

В такой период важно найти, на что опираться. Такой опорой могут стать ваши ценности. Есть разные упражнения для того, чтобы их определить. Ниже я приведу одно из них. Но тут важен и другой момент. Часто мы и без упражнений знаем о себе самое главное.

Например, если у вас есть дети, даже когда вы запутались в жизни и плохо понимаете свои потребности, вы уверены, что любите их и хотите проводить с ними время. Также вы можете точно знать, что обожаете велопрогулки или поездки на природу. Даже когда вы во всём сомневаетесь, не знаете, чего хотите и ради чего живёте, эти вещи приносят вам удовольствие.

На такие знания о себе уже можно опираться. Они говорят о том, что для вас важно. Это то, что точно стоит поддерживать в жизни, даже пока вас «штормит».

Вы можете проанализировать, что вас радует или в чём вы точно уверены, составить список таких действий и повесить на видное место, чтобы почаще вспоминать о важных для вас вещах и выполнять что-то из него.

Если всё-таки есть сложности, можно прибегнуть к более детальному упражнению на определение ценностей.

Упражнение на определение ценностей

Хороший способ определить свои ценности — поизучать, какие качества вам нравятся в других людях, что бы вы хотели иметь у себя.

Подумайте, какие есть люди, на кого вам хотелось бы быть похожим, кто вызывает у вас уважение. Знакомые, звёзды, даже вымышленные персонажи из кино или книг — можно взять кого угодно. Составьте список таких людей.

Задайте себе вопросы о каждом из них: «Что мне нравится в этом человеке и его жизни? Какие из его качеств я бы хотел(а) иметь у себя?». Выпишите эти качества и факты в свободной форме.

Например: «Он творческий (рисует и пишет музыку)», «У него сбалансированы разные сферы жизни (успевает и работать, и отдыхать, и проводить время с друзьями)», «Любит свою работу и развивается в ней», «Живёт в квартире с дизайнерским ремонтом».

Замечание: не так важно, какие качества реально есть у человека. Возможно, вам кажется, что человек много времени проводит с семьёй, а на самом деле оно вовсе не так. Он просто много об этом говорит.

Тут важно выделить то, что вам нравится, что вы хотели бы добавить в свою жизнь. Тогда это качество подходит.

Составив большой список качеств и действий, вы можете увидеть, что некоторые из них повторяются. Например, вы часто восхищаетесь карьерным ростом других людей. Значит, это для вас точно важно.

Другие качества тоже имеют значение. «Жить в красивой квартире» — вполне тянет на ценность. Может, для вас очень важен уют? Выпишите все пункты в отдельный список без повторений.

По каждому пункту задайте себе вопрос: «Что вы могли бы делать, чтобы приблизиться к этому в своей жизни? Какие маленькие действия могут помочь?».

Например, обнаружили ценность «Уделять время семье». Вы можете выделить конкретные дни, часы, которые будете проводить с детьми. Также в ваших силах начать чаще звонить родителям. Это сделает жизнь более соответствующей вашим ценностям, а значит — более удовлетворяющей.

Если ваша ценность «красивый уютный дом», возможно, вы могли бы поменять что-то в своей квартире, сделать её более уютной.

Составьте себе список действий, которые вы могли бы предпринимать, и не забывайте периодически обращаться к нему. Следуя своим ценностям, вы постепенно будете делать жизнь более осмысленной, чаще находиться «здесь и сейчас», а не в страхах о будущем.

Проходить через экзистенциальный кризис всегда непросто. Это время, когда ваша жизнь со стороны может казаться благополучной и счастливой, а вы в это время испытываете много страданий. Важно не обесценивать и не преуменьшать свои чувства. Отнестись к себе с заботой и состраданием. Обратитесь к психотерапевту, если чувствуете, что вам тяжело, ничего не радует и нет сил.

Экзистенциальный кризис часто похож на спячку, в которую уходят животные на зиму. И если мы позволим себе остановиться, стать менее продуктивными и «повариться» в своих переживаниях, а не требовать от себя быстрее собраться и жить как раньше, мы сможем выйти из из него с новыми силами, мыслями и знаниями. А также — с мудростью, которая позволит дальше жить более осмысленно и наполненно.