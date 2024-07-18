Психотерапевт назвал основные причины обращения к психологам

Порядка 8000 жителей Свердловской области в первой половине 2024 года обратились на бесплатный телефон экстренной психологической помощи. Две трети звонков поступили от женщин, треть – от мужчин, заявил в эфире программы "Акцент" на телеканале ОТВ главный психотерапевт регионального минздрава Михаил Перцель.

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"Большая часть вопросов связана со взаимоотношениями: семейные и любовные отношения, отношения отцов и детей, отношения в коллективе. Люди живут в обществе и взаимодействуют друг с другом – это самая болевая точка. Также немало проблем связано и с одиночеством, когда взаимоотношений недостаточно. На втором месте – депрессии, тревожные состояния. На третьем месте – проблемы, связанные с зависимостью – игровой, алкогольной, любовной", – рассказал специалист.



По мнению Перцеля, психологическую помощь оказывают и разного рода экстрасенсы, гадалки, целители, к которым человек может обратиться "для того, чтобы у него душа успокоилась". Однако, подчеркнул он, если требуется профессиональная медицинская помощь, обращение к ним не подходит, передает "Уралинформбюро".

"За переживаниями человека могут стоять не только его страхи и тревоги. Могут стоять действительно серьезные заболевания, которые необходимо диагностировать и лечить, в этом плане здесь и нужен квалифицированный специалист", – пояснил Перцель.



Еще осенью 2022 года в Госдуме начали обсуждать возможность введения единого стандарта психологической помощи, чтобы уберечь россиян от шарлатанов. Инициатива вызвала бурные обсуждения в профессиональном сообществе, а также неоднозначную реакцию среди религиозных деятелей.