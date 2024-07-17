Диана Арбенина рассказала о своем отношении к старению и о желании стать мамой

В свои 50 лет Диана Арбенина совсем не боится говорить о возрасте. «Я его не чувствую. Не знаю, кстати, почему», — уверяет артистка и писательница в свежем интервью изданию «Сноб».

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«Может, в какой-то момент меня накроет, но пока мне не до возраста в принципе», — добавляет Диана.



При этом она признает, что за своей внешностью следит достаточно тщательно, в том числе активно занимается спортом.

«Что касается физической формы, я, конечно, о ней пекусь. Почему я занимаюсь спортом, почему постоянно держу себя в тонусе? Даже не для того, чтобы, стоя на сцене, не комплексовать и быть легкой. А для того, чтобы не прокрастинировать. Я, как Рак, очень склонна к рефлексии и прокрастинации. И когда она на меня нападает, навешивается огромной крысой, мне действительно нужно пойти в зал и заняться либо общим фитнесом, либо кардио, либо боксом. Причем бокс для меня — это же не драка, а легкость. Я для него научилась прыгать на скакалке, а раньше не умела. Так что я вопросов про возраст не боюсь»



Арбенина также признается, что не боится смерти, и вот как это объясняет.

«Я до сих пор думаю, что бессмертна. При том, что я похоронила папу два года назад, а потом Ларису Пальцеву (многолетний директор группы «Ночные снайперы». — Прим. ред.), я не могу к себе применить смерть как таковую. То есть я не верю в то, что умру», — говорит певица.



Говоря о детях, которых у Дианы двое, она признается, что подумывала о том, чтобы родить еще, но в определенный момент поняла, что все же этого не будет.

«Лет с четырех, когда с ними (детьми. — Прим. ред.) стало возможно на равных разговаривать, я стала скорбеть, что они быстро растут. Я очень хорошо понимаю, что в наших отношениях это необратимо. Никогда не повторится год, когда им десять лет или двенадцать. Каждый их возраст я смакую. В какой-то момент я же хотела еще родить. А потом просто поняла, что таким образом хочу их, маленьких, в некотором смысле заменить. И мне стало так плохо, я поняла, что малодушна и хочу подстелить себе соломку», — рассказала Арбенина. «На самом деле, когда вдруг понимаешь, что хочешь не ребенка (как это было в 35, когда во мне проклюнулся материнский инстинкт и просто меня перевернул), а просто боишься старости, это ужасно. И я опять себя посадила за этот дневник — там я беспристрастна — и написала: ну ты и тварь, как ты можешь так их предавать? И тогда я поняла, что, наверное, детей у меня больше не будет. Хотя я способна это еще сделать, если говорить про медицину»



Арбенина призналась, что подумывала и об усыновлении, но отказалась от этого шага.