Женщина хочет платить маме за то, что она сидит с внуком, но муж против
Уход за ребенком – процесс не только очень ответственный, но и энергозатратный. В этом на своем примере убедилась девушка, поделившаяся историей из жизни на форуме Reddit.
Автор поста, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что на следующей неделе она выходит на работу. Супруг тоже постоянно ездит в офис, поэтому нужен третий человек, который будет присматривать за чадом и при этом вызывать доверие у родителей.
Девушка решила, что логичнее всегда будет приглашать домой маму – любящая бабушка явно отлично справится с уходом за внуком.
«Моя мама возьмет на себя роль няни, пока мы будем работать. Это получается 40 часов в неделю почти каждую неделю. Она будет нянчиться с ребенка у себя дома, который находится через дорогу от нашего».
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Так как фактически 68-летняя бабушка будет работать полный день, девушка предложила супругу платить ей за это, но тот категорически против.
«Он считает, что платить не надо, и вообще эта идея будто бы его оскорбила. Муж думает, что она должна быть рада возможности провести время с внуком. Когда я спросила, изменилось бы мнение, если бы речь шла о его отце, он ответил «да», так как тот живет в часе езды от нашего дома».
К слову, бабушка запросила за свои услуги 400 долларов в месяц на покрытие расходов. Это значительно меньше суммы, которую пришлось бы платить паре за детский сад.
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