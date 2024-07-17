Женщина хочет платить маме за то, что она сидит с внуком, но муж против

Уход за ребенком – процесс не только очень ответственный, но и энергозатратный. В этом на своем примере убедилась девушка, поделившаяся историей из жизни на форуме Reddit.

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Автор поста, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что на следующей неделе она выходит на работу. Супруг тоже постоянно ездит в офис, поэтому нужен третий человек, который будет присматривать за чадом и при этом вызывать доверие у родителей.

Девушка решила, что логичнее всегда будет приглашать домой маму – любящая бабушка явно отлично справится с уходом за внуком.

«Моя мама возьмет на себя роль няни, пока мы будем работать. Это получается 40 часов в неделю почти каждую неделю. Она будет нянчиться с ребенка у себя дома, который находится через дорогу от нашего».



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Так как фактически 68-летняя бабушка будет работать полный день, девушка предложила супругу платить ей за это, но тот категорически против.

«Он считает, что платить не надо, и вообще эта идея будто бы его оскорбила. Муж думает, что она должна быть рада возможности провести время с внуком. Когда я спросила, изменилось бы мнение, если бы речь шла о его отце, он ответил «да», так как тот живет в часе езды от нашего дома».



К слову, бабушка запросила за свои услуги 400 долларов в месяц на покрытие расходов. Это значительно меньше суммы, которую пришлось бы платить паре за детский сад.

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