«Я была ошеломлена». Женщина хочет развестись с мужем из-за его странной привычки

Семейные отношения порой требуют не меньше энергии, чем работа и бытовые дела. И если одни со всем справляются, то другим многозадачность дается с трудом. И часто первые не понимают вторых. В этом на своем примере убедилась женщина, поделившаяся на форуме Reddit историей из жизни.

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Автор поста, пожелавшая остаться анонимной, состоит в браке и воспитывает сына. За несколько лет совместной жизни с супругом она успела более или менее примириться с привычкой возлюбленного: по возвращении домой он какое-то время, на протяжении примерно 10 минут, сидит в машине. Так он расслабляется и набирается сил перед встречей с домашними. Но недавно этот ритуал вывел жену из себя, да так, что она стала подумывать о разводе.

Все дело в том, что на днях сын споткнулся и подвернул ногу, поэтому ему потребовалась срочная медицинская помощь.

«Ему было так больно, что я позвонила мужу, чтобы он приехал к нам и поскорее отвез ребенка в больницу».



Женщина хочет платить маме за то, что она сидит с внуком, но муж против

Героиня истории периодически выглядывала в окно, чтобы проверить, добрался ли до них супруг, и могут ли они уже выходить из дома. В одну из таких проверок женщина увидела стоящую возле дома машину и сидящего в ней супруга. Он смотрел в одну точку и не двигался.

«Я была ошеломлена. Выбежала на улицу и спросила, как долго он сидит в машине. Он сказал мне, что около 8 минут. Я спросила, почему он не пришел в дом сразу же, чтобы помочь, а он ответил, что сделает это через 2 минуты. Я была очень зла, но все равно пыталась торопить его. Муж велел мне подготовить сына, но я начала кричать и указывать на то, что это чрезвычайная ситуация и что он сошел с ума, раз так себя ведет».



В итоге в медицинское учреждение отправились только мама с сыном. После этого женщина перебралась к матери и сообщила мужу, что больше не хочет с ним жить. Он, в свою очередь, стал перед ней оправдываться и объяснять, что сам очень сильно переживает из-за всей этой ситуации и сожалеет о своем бездействии.

«Мой муж все еще пытается отговорить меня от развода: я, мол, раздуваю из мухи слона. Но я чувствую, что больше не смогу доверять ему, особенно, если дело будет касаться серьезных вещей, наподобие той, что произошла в этот раз».



Мнения пользователей Сети разделились, но большинство сошлось на том, что супруг девушки повел себя нерационально, и ему требуется психологическая помощь.

«Я просто представляю, как он падает на пол с сердечным приступом, а она спокойно смотрит на часы и говорит, что ей нужно подождать 10 минут. Ему явно нужна профессиональная помощь, и если бы эта история приключилась со мной, то я бы выдвинул это в качестве условия продолжения отношений», — написал один из пользователей.



Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как девушка догадалась об измене возлюбленного благодаря совместному просмотру фильма.