Назван необычный способ улучшить настроение с помощью порно

Секс-эксперт Джемма Найс заявила, что прослушивание порно способно улучшить настроение. Необычный способ почувствовать себя лучше она назвала в комментарии изданию Metro.

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По ее словам, прослушивание порно позволяет гормонам любви — дофамину, серотонину и окситоцину — наполнять тело через расслабленные кровеносные сосуды. Это улучшает либидо и усиливает половое влечение. Секс-эксперт добавила, что прослушивание порно позволяет сосредоточиться на ощущении счастья, что увеличивает вероятность достижения оргазма.

Найс добавила, что люди даже используют аудиопорно для самоисцеления или облегчения боли, поскольку так можно снять стресс.

Ранее секс-эксперт Аннабель Найт назвала идеальную для женского удовольствия позу. По ее мнению, «наездница» имеет множество вариантов и нравится большинству женщин.