Женщинам подсказали несколько неочевидных способов доставить удовольствие мужчинам

Британский сексолог, эксперт по отношениям Трейси Кокс перечислила сексуальные ощущения, которые втайне мечтает испытать каждый мужчина. Несколько доступных способов доставить удовольствие партнеру она подсказала женщинам в своей колонке для Daily Mail.

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Кокс заявила, что мужчины не меньше женщин испытывают потребность в прикосновениях, объятиях, поцелуях и сексуальных ласках. По ее словам, если подобные проявления физической близости исчезают, это свидетельствует о серьезном кризисе в отношениях.

«Без прикосновений мужчины чувствуют себя эмоционально далекими от своих партнерш. Изолированные и одинокие, они сомневаются в своей физической привлекательности и желанности», — объяснила эксперт.



Она добавила, что из-за этого эмоциональная близость в отношениях разрушается и секс становится механическим и вынужденным.

Еще один способ доставить удовольствие партнеру, по мнению Кокс, — устроить ему импровизированный стриптиз. Для мужчины видеть обнаженное тело партнерши — одно из самых больших удовольствий. Сексолог объяснила этот факт тем, что мужчины по своей природе визуалы, поэтому их так привлекает порно, в то время как женщин больше заводит чтение эротики.

Кокс призвала женщин чаще инициировать секс и быть активными в процессе близости — это покажет партнеру, что он все еще желанный, и улучшит качество интимной жизни в целом. Сославшись на многолетний опыт, эксперт отметила, что это один из самых частых запросов со стороны мужчин.

Ранее Трейси Кокс назвала способ определить оптимальное количество секса в отношениях. По ее словам, первое, от чего зависит половая активность, — это возраст. Ссылаясь на исследования, она сообщила, что до 25 лет люди в среднем занимаются сексом 11 раз в месяц, с 25 до 35 — восемь-девять раз, а после 37 — шесть-семь раз в месяц.