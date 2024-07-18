Во сколько обойдутся услуги психотерапевта в Москве и Санкт-Петербурге

В среднем часовая консультация стоит от 4 до 10 тысяч рублей.

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Ценообразование — «щекотливый» вопрос.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Елена Соловьёва.

«Про стоимость вопрос щекотливый, потому что стоимость всё-таки определяет специалист сам. Существует рынок, который диктует. И если вы хотите брать клиентов оттуда, то вы будете на этот рынок ориентироваться. Если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, то мы имеем разбег цен от четырёх до десяти тысяч рублей в среднем. И человек, который приходит, сам решает, готов ли он платить такую цену. Психотерапия — это системный процесс, сходить к психологу один-два раза и думать, что все запросы решены — это не так. Когда мы говорим о психологах, которые озвучивают прайсы по 150-200 тысяч, то это либо какие-то известные или те, у кого есть аудитория очень богатых людей. И вот представьте, если для обычного человека 20 тысяч рублей — это серьёзная ценность, поэтому это залог определённой ценности того процесса, который будет происходить. А для очень богатого человека стоимость терапии в пять тысяч может максимально обесценить процесс. Люди могут платить и не приходить, поэтому для очень богатых людей озвучивается стоимость, исходящая от их финансового положения. Терапия должна доступно, но существенно стоить для клиента, потому что иначе он не будет ценить то, что делает психотерапевт».



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