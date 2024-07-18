Психолог рассказал, как справиться с нежеланием работать летом

Лето — время года, которое ассоциируется с отдыхом, отпуском и расслаблением. С детского сада, потом в школе и университете для всех лето традиционно было каникулами. Привычка отдыхать с июня по август формировалась не один год, поэтому для многих работа в летний период становится настоящим испытанием. Психолог Екатерина Корендясева рассказала «Вечерней Москве», как не упустить летний сезон для карьерного роста.

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Для многих людей работа в летний период становится настоящим испытанием, и на это есть психологические причины.

Почему летом так не хочется работать

Желание отдыха и расслабления

С детства у нас формируется ассоциация лета с каникулами и отпуском. Взрослые люди, несмотря на рабочие обязанности, также испытывают это желание расслабиться и отдохнуть, покататься на велосипеде и поплавать в водоеме.

Сезонная апатия

Сезонная депрессия, или сезонное аффективное расстройство (САР), чаще всего ассоциируется с зимним и осенним периодом. Однако некоторые люди могут испытывать симптомы САР и летом. Это может проявляться в виде усталости, апатии и снижении мотивации к работе.

Высокие температуры и смена погоды

Жара и высокая влажность могут негативно сказываться на физическом и психологическом состоянии людей. В таких условиях снижается концентрация внимания, увеличивается утомляемость и растет желание отдохнуть, что приводит к снижению продуктивности и желания работать.

Социальное давление

Летом социальные сети и медиа активно транслируют отдых, путешествия и развлечения. Это создает ощущение, что все вокруг отдыхают и наслаждаются жизнью, а вы торчите на работе, что усиливает желание присоединиться к отдыхающим и снижает мотивацию к работе.

Изменение биоритмов и светового дня

Летом световой день становится длиннее, что влияет на наши биоритмы. Изменение режима сна и бодрствования может приводить к нарушению привычного распорядка дня, что также сказывается на работоспособности. Дополнительно к этому хорошая погода, детские воспоминания о летних каникулах, которые часто были насыщены впечатлениями.

Недостаток впечатлений в остальные времена года

Если у вас есть признаки синдрома отложенной жизни, то вы знаете, что такое жить в постоянном ожидании впечатлений. Большую часть времени в режиме «работа–дом», в ожидании Нового года, дня рождения, отпуска или лета.

Отсутствие четких целей

Летом многие компании и организации снижают темпы работы, что может приводить к отсутствию четких задач и целей. В таких условиях сложнее сохранять мотивацию и продуктивность.

Желание провести время с друзьями и близкими

Летом многие активизируются из-за того, что дети не ходят в школу, а нагрузка на работе стала меньше. Некоторые начинают ездить в короткие путешествия, кто-то переезжает на дачу. Если осенью и зимой встретиться сложнее и не всегда хочется из-за снижения выработки дофамина, то летом будто больше энергии и желания. Дофамин у нас вырабатывается, когда мы смотрим на свет, а рост светового дня и яркое солнце этому способствуют.

Стираются границы и ментальные ограничения

В теплых странах люди более ленивые из-за того, что у них круглый год еда растет на деревьях и им много поколений подряд не надо было напрягаться, чтобы добывать пищу в отличие от более северных стран. В теплое время года мы более расслабленны, носим меньше одежды, у нас меньше сложностей, больше света и расслабления. Рабочие обязательства при таком состоянии могут только напрягать.

Как справиться с летним нежеланием работать

Планируйте отдых в течение дня

Включайте в свой график короткие перерывы в течение дня и обязательные выходные, чтобы избежать переутомления. Дни, когда вы занимаетесь бытовыми делами, не являются выходными.

Создайте комфортные условия для работы.

Обеспечьте комфортную температуру и влажность в рабочем помещении, чтобы проще было сконцентрироваться на задачах;

Ставьте реалистичные цели и более размеренные задачи на летний период;

Разделите большие задачи на более мелкие и достижимые;

Поддерживайте активный образ жизни и сохраняйте расписание рабочих задач и отдыха;

Регулярные физические упражнения помогут поддерживать энергию и мотивацию. А прогулки пешком по три–пять километров в день еще и очень полезны для здоровья;

Ограничьте время в социальных сетях.

Старайтесь меньше времени проводить в социальных сетях, чтобы избежать чувства зависти и неудовлетворенности своим летом. Картинка в социальных сетях всегда не полная, и люди чаще выкладывают туда позитивные жизненные моменты. Поэтому вы вряд ли увидите в социальных сетях, как кто-то работал всю неделю по десять часов в день и на выходные вырвался к озеру — вы увидите только выходные у озера.

Лето может быть сложным периодом для работы, но понимание психологических причин и применение простых стратегий помогут справиться с апатией и сохранить продуктивность. Самое важное — это понимать, для чего вы работаете. Поэтому ставьте себе цели, которые будут радовать, и маленькие, и крупные. Тогда работать будет приятно в любое время года.