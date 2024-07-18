«ВкусВилл» разработал единую айдентику для экологических проектов

Команда бренда разработала комплексную айдтентику для всех экологических проектов «ВкусВилла» — в неё вошли нейминг, логотип, мини-знак, гайд, цветовая гамма. Все проекты, разработанные в рамках экологической деятельности, объединены под знаком «ЭкоПросто».

Ещё пять лет назад перед командой бренда стояла задача выделить коммуникации про экопроекты среди остальных. Всё началось с того, что была разработана стилистика для плакатов в магазинах на тему экологии. Спустя два года, команда пришла к пониманию, что экология — одна из основных ценностей «ВкусВилла», и для всех проектов, которые разрабатываются в рамках неё, необходимо отдельная общая айдентика, поскольку это направление начало активно масштабироваться и развиваться, и важно было рассказать про него покупателю, обратить его внимание.

Елизавета Спорыхина, арт-директор «ВкусВилл»:

У нас много экоактивностей и коммуникаций про них. Чтобы дополнительно выделить это направление как внутри, так и вовне ВкусВилла, необходимо было разработать айдентику. Так, я разработала логотип и фирменный стиль для всех проектов «ЭкоПросто».

«ВкусВилл» транслирует мысль, что вести экологичный образ жизни — это просто, и на примерах рассказывает и показывает, как легко следовать экопривычкам, как их интегрировать в повседневную жизнь. Так появилось название «ЭкоПросто».

«ЭкоПросто» используется как значок на креативах по теме экологии. Логотип может использоваться как полноразмерное написание вместе с логотипом «ВкусВилла» (на внешних носителях, например), а внутри каналов «ВкусВилла» как самостоятельное начертание или иконка.

Также был разработан и фирменный знак для проектов. Он минималистичен, что позволяет использовать его на маленьких носителях, в том числе в карточках товаров, на сайте, в мобильном приложении. В основе знака соединяются два образа — петля Мебиуса, которая является привычным знаком экологической маркировки, и цветок. Знак «ЭкоПросто» отражает собой метафору - всё переработанное обретает новую жизнь, расцветая, словно растение. Более того, образ цветка - это одновременно и символ новой жизни предмета и отсылка ко всему растительному, что часто ассоциируется с экологией. А спустя некоторое время коллеги неожиданно заметили, что знак напоминает ещё и крышечку. Эту фракцию «ВкусВилл» принимает на переработку во всех регионах присутствия.

Основными цветами для проекта были выбраны цвета, которые нечасто используются в основной палитре бренда. Это было нужно для того, чтобы визуально отстроить стилистику эконаправления от основной айдентики бренда. Команда бренда проводила исследование по рынку и выяснила, что для подсветки экообъектов чаще используют не привычный зеленый, а синий цвет. Например, баки для перерабатываемых отходов, установленные в Москве, выполнены именно в синем цвете. Именно поэтому была выбрана голубая палитра, которую дополнил графитовый цвет. Один из визуальных приемов, использующихся в экокоммуникациях — прием общения с покупателями через «баблы», напоминающие сообщения в чате. Например, покупатели могут спросить: «Как помочь природе?», а «ВкусВилл» ответит: «ЭкоПросто! Приноси бутылки на переработку!» Так ВкусВилл транслирует мысль о том, что вести экологичный образ жизни — это не сложно, примерно так же как и переписываться в мессенджере. Такая коммуникация дополнительно подсвечивает, что «ВкусВилл» любит общаться с покупателями и всегда готов рассказать, помочь, обучить и найти ответы на любые вопросы.

В рамках айдентики было разработано креативное решение — в своих коммуникациях «ВкусВилл» раскладывает все экодействия на три простых шага. Например, чтобы помочь природе, можно собрать чистые пакеты, принести в магазин, сдать в контейнер. Или вымыть бутылку дома, принести в магазин и сдать в фандомат. Это решение еще раз подчеркивает — вести экологичный образ жизни очень просто.

В рамках айдентики «ЭкоПросто» была также разработана стилистика иллюстраций, которая отсылает к фирменной иллюстрации ВкусВилла, но в то же время является еще более плоской и минималистичной, что дополнительно подчеркивает идею простоты.