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«ВкусВилл» разработал единую айдентику для экологических проектов

Команда бренда разработала комплексную айдтентику для всех экологических проектов &laquo;ВкусВилла&raquo; &mdash; в неё вошли нейминг, логотип, мини-знак, гайд, цветовая гамма. Все проекты, разработанные в рамках экологической деятельности, объединены под знаком &laquo;ЭкоПросто&raquo;.

«ВкусВилл» разработал единую айдентику для экологических проектов
© Sostav.ru

Ещё пять лет назад перед командой бренда стояла задача выделить коммуникации про экопроекты среди остальных. Всё началось с того, что была разработана стилистика для плакатов в магазинах на тему экологии. Спустя два года, команда пришла к пониманию, что экология &mdash; одна из основных ценностей &laquo;ВкусВилла&raquo;, и для всех проектов, которые разрабатываются в рамках неё, необходимо отдельная общая айдентика, поскольку это направление начало активно масштабироваться и развиваться, и важно было рассказать про него покупателю, обратить его внимание.

Елизавета Спорыхина, арт-директор &laquo;ВкусВилл&raquo;:

У нас много экоактивностей и коммуникаций про них. Чтобы дополнительно выделить это направление как внутри, так и вовне ВкусВилла, необходимо было разработать айдентику. Так, я разработала логотип и фирменный стиль для всех проектов &laquo;ЭкоПросто&raquo;.

&laquo;ВкусВилл&raquo; транслирует мысль, что вести экологичный образ жизни &mdash; это просто, и на примерах рассказывает и показывает, как легко следовать экопривычкам, как их интегрировать в повседневную жизнь. Так появилось название &laquo;ЭкоПросто&raquo;.

&laquo;ЭкоПросто&raquo; используется как значок на креативах по теме экологии. Логотип может использоваться как полноразмерное написание вместе с логотипом &laquo;ВкусВилла&raquo; (на внешних носителях, например), а внутри каналов &laquo;ВкусВилла&raquo; как самостоятельное начертание или иконка.

Также был разработан и фирменный знак для проектов. Он минималистичен, что позволяет использовать его на маленьких носителях, в том числе в карточках товаров, на сайте, в мобильном приложении. В основе знака соединяются два образа &mdash; петля Мебиуса, которая является привычным знаком экологической маркировки, и цветок. Знак &laquo;ЭкоПросто&raquo; отражает собой метафору - всё переработанное обретает новую жизнь, расцветая, словно растение. Более того, образ цветка - это одновременно и символ новой жизни предмета и отсылка ко всему растительному, что часто ассоциируется с экологией. А спустя некоторое время коллеги неожиданно заметили, что знак напоминает ещё и крышечку. Эту фракцию &laquo;ВкусВилл&raquo; принимает на переработку во всех регионах присутствия.

Основными цветами для проекта были выбраны цвета, которые нечасто используются в основной палитре бренда. Это было нужно для того, чтобы визуально отстроить стилистику эконаправления от основной айдентики бренда. Команда бренда проводила исследование по рынку и выяснила, что для подсветки экообъектов чаще используют не привычный зеленый, а синий цвет. Например, баки для перерабатываемых отходов, установленные в Москве, выполнены именно в синем цвете. Именно поэтому была выбрана голубая палитра, которую дополнил графитовый цвет. Один из визуальных приемов, использующихся в экокоммуникациях &mdash; прием общения с покупателями через &laquo;баблы&raquo;, напоминающие сообщения в чате. Например, покупатели могут спросить: &laquo;Как помочь природе?&raquo;, а &laquo;ВкусВилл&raquo; ответит: &laquo;ЭкоПросто! Приноси бутылки на переработку!&raquo; Так ВкусВилл транслирует мысль о том, что вести экологичный образ жизни &mdash; это не сложно, примерно так же как и переписываться в мессенджере. Такая коммуникация дополнительно подсвечивает, что &laquo;ВкусВилл&raquo; любит общаться с покупателями и всегда готов рассказать, помочь, обучить и найти ответы на любые вопросы.

В рамках айдентики было разработано креативное решение &mdash; в своих коммуникациях &laquo;ВкусВилл&raquo; раскладывает все экодействия на три простых шага. Например, чтобы помочь природе, можно собрать чистые пакеты, принести в магазин, сдать в контейнер. Или вымыть бутылку дома, принести в магазин и сдать в фандомат. Это решение еще раз подчеркивает &mdash; вести экологичный образ жизни очень просто.

В рамках айдентики &laquo;ЭкоПросто&raquo; была также разработана стилистика иллюстраций, которая отсылает к фирменной иллюстрации ВкусВилла, но в то же время является еще более плоской и минималистичной, что дополнительно подчеркивает идею простоты.

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