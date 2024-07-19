Частые переезды в детстве повышают риск депрессии, выяснили ученые

Ученые из Плимутского университета (Великобритания) совместно с коллегами из Дании установили, что люди, которые в возрасте до 15 лет несколько раз меняли место жительства, сталкиваются с депрессией во взрослом возрасте на 60% чаще. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

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Ученые проанализировали данные о местах проживания более миллиона человек, родившихся в Дании в период с 1982 по 2003 год. Исследователи подсчитали, сколько раз участники переезжали на протяжении первых 15 лет жизни. Дополнительно ученые собрали информацию о психическом здоровье участников и начали за ними наблюдение. Оно длилось до конца 2018 года, завершения жизни добровольца, эмиграции или клинической диагностики депрессии.

Оказалось, что детство, проведенное в бедных и неблагополучных районах, коррелировало с повышенным риском развития депрессии во взрослом возрасте. Вероятность возникновения этого заболевания возрастала на 2% с каждой дополнительной единицей падения в уровне доходов района.

Также было обнаружено, что однократный переезд в возрасте от 10 до 15 лет увеличивал вероятность последующей депрессии на 40%. Дополнительное исследование после поправок на индивидуальные факторы (уровень дохода, образования, особенности здоровья) показало, что если место жительства в подростковом возрасте менялось два или более раз, то риск проблем с психикой у взрослых возрастал на 61% вне зависимости от престижности района. Даже когда люди из неблагополучных районов переезжали в элитные — риск развития депрессии повышался на 13%.