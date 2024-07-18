«Давай просто посмотрим сериал». Фразы, которыми мужчина склоняет к сексу

Не только женщины прибегают к тонким намекам, когда речь заходит об отношениях. Мы же решили выяснить, какими фразами чаще всего пользуются мужчины, чтобы склонить ничего не подозревающую девушку к интиму. В этом вопросе нам помог сексолог Алексей Якименко.

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«Не будем спешить»

Может показаться противоречивым, но тормозя процесс сближения, мужчина еще сильнее привязывает к себе девушку. Алексей:

«Современные мужчины — прекрасные манипуляторы. Они знают, что вы хотите услышать и активно этим пользуются».



Этой фразой мужчина снижает градус недоверия и тревожности женщины, как правило, после этого она почти что сама намекает на близость, чего мужчина и добивался.

«Никто не вызывал таких эмоций, как ты»

Еще одна фраза, призванная подпитать эго женщины и вызвать взрыв гормонов счастья. На этом фоне мужчине гораздо проще склонить даму к тому, о чем он так грезит. Сексолог предупреждает, что эта манипуляция лучше всего работает на женщинах, которые жаждут внимания и признания. Если вы замечаете за собой подобное поведение, не давайте мужчине повода об этом узнать и позднее воспользоваться вашей слабостью.

«Давай просто полежим/посмотрим сериал»

Как бы безобидно не звучала эта фраза, соглашаться на такое предложение, если вы и сами не планируете секс, не стоит. Цель мужчины — заманить вас на свою территорию или же остаться у вас в гостях. А дальше — дело техники и многие мужчины в этом вопросе настоящие профессионалы, вы даже не заметите, как произойдет близость. Будьте аккуратны.