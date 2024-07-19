В чем разница между мужественностью и токсичной маскулинностью

Токсичная маскулинность может проявляться в виде агрессии, закаливающего чувства собственной важности, доминирования без внимания к чувствам и потребностям окружающих. Этот термин возник еще в конце 20-го века.

«Поскольку токсичная маскулинность связана с идеей доминирования и поощрения враждебного поведения, это может привести к ухудшению отношений с окружающими», — объяснила исследователь Дакари Куимби в авторской колонке на портале Health.



По словам эксперта, негативные последствия распространяются в том числе на сферу романтических отношений.

«Токсичная маскулинность чревата неравномерной динамикой власти в романтических отношениях, из-за идеи, что мужчины должны доминировать, когда дело доходит до принятия решений», — отметила специалист.



Принятием решений дело не ограничивается — секс на грани насилия может быть лишь одним из способов демонстрации власти. Считается, что токсичная маскулинность прививается мальчикам в результате соответствующего воспитания, но может быть и продиктована обществом. Рвение быть влиятельным и успешным во что бы то ни стало приводит к психологическим проблемам.

Когда мальчиков учат утаивать слабости, они начинают подавлять свои чувства. Отсюда эмоциональная дисрегуляция, одиночество, депрессия, тревожность, которые, в свою очередь, могут довести до употребления разного рода стимуляторов и суицидальных мыслей во взрослом возрасте, пишет Куимби. Мужественность подразумевает положительные мужские качества, к которым отсутствие эмпатии и жестокость все же не относятся.