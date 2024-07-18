Узнавший многолетнюю тайну жены мужчина подал на развод

Мужчина развелся с женой, назвавшей их сына именем бывшего любовника. Об этом расстроенный отец рассказал на платформе Reddit, его слова приводит издание Mirror.

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Рассказчик признался, что узнал многолетнюю тайну жены случайно. Однажды их давний друг спросил в общем чате, есть ли у пары дети. Жена назвала имя мальчика, которому на тот момент было уже пять лет. После этого приятель написал:

«Это же имя твоего бывшего парня».



Тогда мужчина понял, почему жена выбрала для ребенка редкое имя, которого он раньше даже не встречал. После того как правда стала известна, женщина отказалась говорить на эту тему.

«Я чувствую себя преданным и испытываю к ней отвращение. В моем сознании как будто щелкнул переключатель, и я просто не могу смотреть на нее прежними глазами. Она призналась, что все еще любит своего бывшего», — поделился эмоциями уязвленный муж.



В попытке сохранить семью мужчина предложил жене изменить имя сына или хотя бы сделать имеющееся имя вторым, но она отказалась. После этого мужчина подал на развод.

Ранее за советом к эксперту по отношениям обратился мужчина, узнавший, что его жена флиртовала с коллегой. Мужчина рассказал, что из-за предательства партнерши потерял интимный интерес к ней.