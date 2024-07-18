«Как будто я снова очутился в школе». Женатый мужчина безответно влюблен в свою коллегу

Жизнь преподносит нам удивительные сюрпризы. И порой это происходит очень некстати и не к месту.

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32-летний мужчина, пожелавший остаться анонимным, рассказал на форуме Reddit о безответной любви к своей молодой и привлекательной коллеге по имени Джессика. Они работают вместе несколько лет, всегда хорошо общались и смеялись над шутками друг друга. И только сейчас герой истории начал понимать, что испытывает к девушке, скорее, романтические чувства, нежели дружеские.

Недавно Джессика рассталась со своим молодым человеком и начала активнее коммуницировать со свободными коллегами мужского пола. Тогда-то мужчина и все понял: он ощутил ревность и злобу.

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Ситуация осложняется тем, что автор публикации женат и имеет двоих детей.

«Моя жена — мой лучший друг. Она умная, веселая, сексуальная – в общем, в ней есть все, чего я хочу от партнера и матери для моих детей. Я также люблю своих детей и всегда хотел семью. Наблюдать за тем, как дети растут, потрясающе».



Несмотря на это герою истории никак не удается выбросить из головы Джессику. Он видит ее каждый день и постоянно о ней думает, хоть и понимает, что она, скорее всего, не воспринимает его как потенциального партнера. Да и сам мужчина не хочет бросать семью.

«Я ужасно себя чувствую. Как будто я снова очутился в старшей школе и борюсь с безответной влюбленностью. Я понимаю, что должен быть счастлив за свою подругу, которая пытается построить отношения и обрести счастье. Но мое сердце хочет быть рядом с ней. Я не знаю, что мне делать».



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