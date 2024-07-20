Просмотр плохих новостей вызывает экзистенциальный кризис

Исследование, проведенное в Университете Флиндерса, изучило влияние так называемого “думскроллинга” на психическое здоровье и показало, что чрезмерное увлечение негативными новостями в социальных сетях может привести к глубокой “экзистенциальной тревоге” и “искаженному представлению о человечестве”.

© Ferra.ru

Думскроллинг - привычка постоянно пролистывать тревожные новости - оказалась связана с ростом чувства недоверия к окружающим и убежденности в том, что жизнь лишена смысла. Ведущий автор исследования Реза Шабаханг и его команда обнаружили, что такое поведение способствует викарной травме, когда люди испытывают психологический дистресс от освещения травмирующих событий в новостях, даже если они лично не сталкивались с такими событиями.

В исследовании приняли участие 800 студентов университетов Ирана и США, которые изучали, как их привычка смотреть на судьбу влияет на их экзистенциальные проблемы и восприятие мира. В обеих культурных группах была выявлена корреляция между просмотром плохих новостей и повышенной экзистенциальной тревогой, причем иранские участники также демонстрировали повышенную мизантропию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.