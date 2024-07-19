К чему снится женщина: психологическая расшифровка

Что означает приснившаяся женщина? Сулит ли она радость или, наоборот, серьезные неудачи? Согласно опросу ВЦИОМ, почти 30 процентов россиян периодически заглядывают в сонники для того, чтобы ответить на подобные вопросы и найти толкования образов, которые встречаются в их снах. «Лента.ру» перечисляет, что же может символизировать женщина, появившаяся в сновидении, объясняет, стоит ли безоговорочно верить сонникам, и рассказывает, как можно расшифровать сон по психологической методике.

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Общее описание символа

Образ женщины с самого начала цивилизации будоражил человеческие умы. Причем в культуре и религии его всегда воспринимали неоднозначно.

Женщина является символом не только материнства, заботы, уюта, вдохновения и мудрости, но и грехопадения, корысти и хитрости



Как пишет в книге «Средневековье в юбке» историк Екатерина Мишаненкова, особенно противоречивым положение женщины было в Средние века, когда церковь занимала центральное место среди общественных институтов. Тогда существовали два основных взгляда на образ женщины. С одной стороны, ее часто рассматривали как воплощение Евы — слабой и порочной фигуры, обремененной виной за самый главный грех человечества.

С другой же стороны, возникший в те времена культ Девы Марии представлял женщину как идеал добродетели и милосердия. А потому, несмотря на подчиненное положение женщины, в высшем обществе у нее все равно сохранялось значительное влияние, а в случае нарушений общественных норм или преступлений вина всегда приписывалась именно мужчине.

Так или иначе образ женщины и по сей день, несмотря на расцвет феминистических идей, связывают с большим количеством чувств и эмоциональным надрывом, поэтому считается, что и сны, в которых главную роль играет именно женщина, сулят сильные душевные переживания



Далее рассмотрим самые распространенные толкования таких сновидений подробнее.

Значения в сонниках

Сонник Миллера

Встретить женщину во сне — к интригам в ближайшем окружении.

Спорить с женщиной — кто-то собирается перехитрить сновидца и нарушить его планы.

Видеть брюнетку с голубыми глазами и курносым носом — символ поражения в борьбе, где все-таки были шансы на победу.

Женщина с карими глазами и римским носом может предупреждать об опасности в финансовой сфере.

Если у женщины в сновидении золотисто-каштановые, темно-рыжие или красновато-коричневые волосы и прямой нос, такой сон может предвещать дополнительные трудности и тревоги.

Встреча с блондинкой во сне может означать возвращение к приятным занятиям, соответствующим интересам сновидца.

Сонник Хассе

Если женщина во сне молится — это может предвещать хорошие времена.

Если женщина беременна — это символизирует радость и новое начало.

Женщина в мужском костюме может свидетельствовать о страсти, которая скоро появится в жизни сновидца.

Собрание женщин во сне может предсказывать сильные огорчения или недопонимания в отношениях.

Поцелуи женщины во сне — к предстоящему финансовому благополучию.

Черноволосая женщина, по соннику Хассе, может говорить о сплетнях, с которыми придется столкнуться сновидцу.

Женщина с длинными и здоровыми волосами может символизировать благополучие и хорошее здоровье.

Видеть незнакомую женщину во сне и разговаривать с ней — к новым связям.

Женщина с ребенком может символизировать семейное счастье и радость.

Старуха во сне может указывать на предстоящие конфликты.

Рыжеволосая женщина символизирует непрочную любовь или нестабильные дружеские отношения.

Смеющаяся женщина может предвещать большое веселье.

Молодая женщина во сне может указывать на склонность к безрассудным поступкам.

Сонник Дмитрия и Надежды Зимы

Согласно этому соннику, образ женщины, увиденный во сне, символизирует сферу чувств и эмоций, а настроение женщины в сновидении отражает то, в каком именно состоянии эта сфера находится у сновидца и к чему она может привести.

Общаться во сне с приветливыми, спокойными женщинами — это хороший знак того, что человек находятся в гармонии с собой, и в ближайшее время его дела обещают идти хорошо в самых разных областях жизни.

Любые неприятности, связанные с женщинами, являются предупреждением о том, что эмоциональная стабильность отсутствует, это грозит множеством неприятностей и даже нервными срывами.

Равнодушные или холодные женщины — предостережение о возможных интригах или сплетнях.

Спор с женщиной во сне предвещает недоразумения и расстройство планов.

Сонник Федоровской

Оказаться в сновидении с женщиной наедине — к успеху в делах, особенно если женщина выглядит привлекательно.

Ласкать женщину во сне — к крупной ссоре, обману со стороны друзей.

Встреча с обнаженной женщиной может свидетельствовать о скорых новостях, которые значительно изменят жизнь к лучшему.

Образ растрепанной женщины может быть предупреждением о возможной болезни или недомогании.

Если во сне столкнуться с женщиной с бородой, это может указывать на то, что в ближайшем будущем будет ожидать сильный испуг или неожиданное событие.

Наблюдение за женской ссорой предсказывает приятный подарок или неожиданный сюрприз.

Видеть, как женщина кормит ребенка грудью, — символ хорошего заработка или финансового успеха.

Дворянский сонник Гришиной

Если видеть во сне женщину, которая завлекает и кокетничает, наяву это может привести к чувству опустошения.

Если женщина во сне выглядит вызывающе — это может предсказывать болезнь. А если она еще и рыжая — это может символизировать возможные конфликты в скором будущем.

Продажная женщина может предвещать неприятности из-за нечестных людей.

Встреча с женщиной, которая изменяет, может указывать на пользу, которую сновидец извлечет из общения с новыми друзьями.

Появление во сне женщин, стоящих на перекрестке, — символ разлада в отношениях с самим собой.

Пьяные женщины могут предупреждать о том, что многие вопросы сновидца так и останутся без ответа.

Женщины, дерущиеся во сне, могут указывать на отсутствие мира в душе. Нужно обратить внимание на эмоциональную сферу своей жизни.

Танцующие женщины символизируют эмоциональную гармонию, которая приведет к успеху.

Окаменевшие женщины говорят о возможности самопознания, которая появится в ближайшее время.

Если вам приснилась старая женщина, это предвещает болезни.

Стоит ли доверять сонникам и как расшифровать сон самостоятельно