К чему снится женщина: психологическая расшифровка

Что означает приснившаяся женщина? Сулит ли она радость или, наоборот, серьезные неудачи? Согласно опросу ВЦИОМ, почти 30 процентов россиян периодически заглядывают в сонники для того, чтобы ответить на подобные вопросы и найти толкования образов, которые встречаются в их снах. «Лента.ру» перечисляет, что же может символизировать женщина, появившаяся в сновидении, объясняет, стоит ли безоговорочно верить сонникам, и рассказывает, как можно расшифровать сон по психологической методике.
Общее описание символа
Образ женщины с самого начала цивилизации будоражил человеческие умы. Причем в культуре и религии его всегда воспринимали неоднозначно.
Женщина является символом не только материнства, заботы, уюта, вдохновения и мудрости, но и грехопадения, корысти и хитрости
Как пишет в книге «Средневековье в юбке» историк Екатерина Мишаненкова, особенно противоречивым положение женщины было в Средние века, когда церковь занимала центральное место среди общественных институтов. Тогда существовали два основных взгляда на образ женщины. С одной стороны, ее часто рассматривали как воплощение Евы — слабой и порочной фигуры, обремененной виной за самый главный грех человечества.
С другой же стороны, возникший в те времена культ Девы Марии представлял женщину как идеал добродетели и милосердия. А потому, несмотря на подчиненное положение женщины, в высшем обществе у нее все равно сохранялось значительное влияние, а в случае нарушений общественных норм или преступлений вина всегда приписывалась именно мужчине.
Так или иначе образ женщины и по сей день, несмотря на расцвет феминистических идей, связывают с большим количеством чувств и эмоциональным надрывом, поэтому считается, что и сны, в которых главную роль играет именно женщина, сулят сильные душевные переживания
Далее рассмотрим самые распространенные толкования таких сновидений подробнее.
Значения в сонниках
Сонник Миллера
- Встретить женщину во сне — к интригам в ближайшем окружении.
- Спорить с женщиной — кто-то собирается перехитрить сновидца и нарушить его планы.
- Видеть брюнетку с голубыми глазами и курносым носом — символ поражения в борьбе, где все-таки были шансы на победу.
- Женщина с карими глазами и римским носом может предупреждать об опасности в финансовой сфере.
- Если у женщины в сновидении золотисто-каштановые, темно-рыжие или красновато-коричневые волосы и прямой нос, такой сон может предвещать дополнительные трудности и тревоги.
- Встреча с блондинкой во сне может означать возвращение к приятным занятиям, соответствующим интересам сновидца.
Сонник Хассе
- Если женщина во сне молится — это может предвещать хорошие времена.
- Если женщина беременна — это символизирует радость и новое начало.
- Женщина в мужском костюме может свидетельствовать о страсти, которая скоро появится в жизни сновидца.
- Собрание женщин во сне может предсказывать сильные огорчения или недопонимания в отношениях.
- Поцелуи женщины во сне — к предстоящему финансовому благополучию.
- Черноволосая женщина, по соннику Хассе, может говорить о сплетнях, с которыми придется столкнуться сновидцу.
- Женщина с длинными и здоровыми волосами может символизировать благополучие и хорошее здоровье.
- Видеть незнакомую женщину во сне и разговаривать с ней — к новым связям.
- Женщина с ребенком может символизировать семейное счастье и радость.
- Старуха во сне может указывать на предстоящие конфликты.
- Рыжеволосая женщина символизирует непрочную любовь или нестабильные дружеские отношения.
- Смеющаяся женщина может предвещать большое веселье.
- Молодая женщина во сне может указывать на склонность к безрассудным поступкам.
Сонник Дмитрия и Надежды Зимы
Согласно этому соннику, образ женщины, увиденный во сне, символизирует сферу чувств и эмоций, а настроение женщины в сновидении отражает то, в каком именно состоянии эта сфера находится у сновидца и к чему она может привести.
- Общаться во сне с приветливыми, спокойными женщинами — это хороший знак того, что человек находятся в гармонии с собой, и в ближайшее время его дела обещают идти хорошо в самых разных областях жизни.
- Любые неприятности, связанные с женщинами, являются предупреждением о том, что эмоциональная стабильность отсутствует, это грозит множеством неприятностей и даже нервными срывами.
- Равнодушные или холодные женщины — предостережение о возможных интригах или сплетнях.
- Спор с женщиной во сне предвещает недоразумения и расстройство планов.
Сонник Федоровской
- Оказаться в сновидении с женщиной наедине — к успеху в делах, особенно если женщина выглядит привлекательно.
- Ласкать женщину во сне — к крупной ссоре, обману со стороны друзей.
- Встреча с обнаженной женщиной может свидетельствовать о скорых новостях, которые значительно изменят жизнь к лучшему.
- Образ растрепанной женщины может быть предупреждением о возможной болезни или недомогании.
- Если во сне столкнуться с женщиной с бородой, это может указывать на то, что в ближайшем будущем будет ожидать сильный испуг или неожиданное событие.
- Наблюдение за женской ссорой предсказывает приятный подарок или неожиданный сюрприз.
- Видеть, как женщина кормит ребенка грудью, — символ хорошего заработка или финансового успеха.
Дворянский сонник Гришиной
- Если видеть во сне женщину, которая завлекает и кокетничает, наяву это может привести к чувству опустошения.
- Если женщина во сне выглядит вызывающе — это может предсказывать болезнь. А если она еще и рыжая — это может символизировать возможные конфликты в скором будущем.
- Продажная женщина может предвещать неприятности из-за нечестных людей.
- Встреча с женщиной, которая изменяет, может указывать на пользу, которую сновидец извлечет из общения с новыми друзьями.
- Появление во сне женщин, стоящих на перекрестке, — символ разлада в отношениях с самим собой.
- Пьяные женщины могут предупреждать о том, что многие вопросы сновидца так и останутся без ответа.
- Женщины, дерущиеся во сне, могут указывать на отсутствие мира в душе. Нужно обратить внимание на эмоциональную сферу своей жизни.
- Танцующие женщины символизируют эмоциональную гармонию, которая приведет к успеху.
- Окаменевшие женщины говорят о возможности самопознания, которая появится в ближайшее время.
- Если вам приснилась старая женщина, это предвещает болезни.
Стоит ли доверять сонникам и как расшифровать сон самостоятельно
Евгения Асеева, психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Как психолог, я избегаю применения стандартных подходов и упрощенных классификаций. А сонники как раз делают слишком обобщенные выводы. Однако человеческий мозг склонен искать объяснения для всех ситуаций в жизни, поэтому люди продолжают искать расшифровки сновидений в каких-то книгах. Это придает им ощущение стабильности и предсказуемости, конечно, за исключением случаев, когда сон предвещает ужасные события. Сновидения — это область бессознательного, к которой нельзя получить доступ, просто прочитав интерпретацию в интернете. Великие психоаналитики, такие как Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг, подходили к своим толкованиям, опираясь на индивидуальные ассоциации каждого человека. Потому что слова имеют разные значения для разных людей. Для одного лягушка — это просто земноводное, для другого — ностальгия из детства, для третьего — мерзкое создание, для четвертого — сказочная царевна. Однако есть и нечто общее, что объединяет всех нас, — то, что Юнг назвал «коллективным бессознательным». Он показал, что существуют универсальные образы — архетипы, понятные всем людям вне зависимости от их культурного или национального фона. Это своего рода универсальный язык образов, который передается через сказки, легенды и мифы. Так, например, образ ведьмы вызывает у всех похожие ассоциации. При толковании сновидений важно учитывать как универсальные, так и личные значения символов. Главный секрет заключается в том, что только сам человек может правильно расшифровать свой сон: просто размышляя над тем, какие ассоциации вызывают те или иные образы. Работа же психолога при толковании сновидений заключается в задавании правильных вопросов и совместном исследовании смысла снов с клиентом. При этом мы всегда помним, что универсальных и стандартных ответов не существует.