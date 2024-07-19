Психолог объяснила, как распознать в мужчине тирана

Эмоциональные качели являются основным признаком мужчины-тирана, заявила NEWS.ru сексолог, психолог Александра Миллер. По ее словам, это говорит о нестабильности психики. Психолог отмечает, что сначала такие мужчины избивают женщину, а затем задабривают ее подарками.

© РИА Новости

Самым первым и явным признаком мужчины-тирана являются эмоциональные качели. Это говорит о нестабильности психики. Для здорового брака такие качели не нужны. Как правило, у этих тиранов и садистов вначале так и происходит. Сначала они избивают женщину, а потом задабривают ее подарками в зависимости от своего финансового положения. Сначала плохо, потом хорошо, и так по кругу. А женщины думают, что он исправился и все будет по-другому. Не будет. Нужно с самого начала не давать мужчине каких-то поблажек, — поделилась Миллер.



Психолог уточнила, что это не касается мелочных проступков, когда партнер пришел домой чуть позже. Тираны воспринимают женщину как собственность, поэтому еще один признак мужа-садиста заключается в тотальном контроле и слежке. Такие люди могут проверять сумки, карманы, телефоны и не только.

А если вы его собственность, значит, он может распоряжаться вами, вашей жизнью и тем, когда она закончится. Они так думают, — заключила Миллер.



Ранее психолог и психотерапевт Александр Вронский объяснил, чем опасны абьюзивные отношения. По его словам, такой вид партнерства приводит к снижению самооценки у жертв домашнего насилия. Психолог убежден, что таким людям стоит как можно скорее прерывать взаимодействие.