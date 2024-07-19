Эксперт назвала самую опасную сексуальную практику

Практики удушения партнера являются наиболее опасными и популярными способами доставить удовольствие. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила эксперт по сексу и отношениям Кристина Рэйф.

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По словам специалиста, более половины мужчин в возрасте от 18 до 35 лет пробовали асфиксию во время секса. Порядка 57 процентов были теми, кому причиняли боль, а 51 процент душил сам. Опрос был составлен по данным исследования, где принимали участие 4,7 тысячи человек. Рэйф заявила, что мало кто задумывается о последствиях такого экстремального вида удовольствия.

— Многие из опрошенных не знали, что удушение может привести к травмам, включая повреждения мозга, проблемы со щитовидной железой и выкидыши, — передает слова Рэйф Women's Health.



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