Психолог объяснила, почему Прилучный разведется с Брутян

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце начал встречаться с актрисой Зепюр Брутян. Супруги поженились в 2022 году, а в следующем году у них родился сын Микаэль. Актер неоднократно рассказывал, что очень счастлив в этих отношениях, но психолог Вероника Степанова не верит звезде «Мажора», предрекая печальную судьбу и его браку с Брутян.

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Степанова отметила, что от Прилучного «сквозит что-то неприятное, какая-то лживость». Психолог вспомнила предыдущих избранниц актера: Агату Муцениеце, Мирославу Карпович, голливудскую актрису Никки Рид. Все они, по мнению Степановой, в глазах Павла «дуры», а Брутян — хорошая, воспитанная в армянских традициях. Психолог заметила, что бывших возлюбленных он вспоминает с пренебрежением, хотя в отношениях с ними говорил совсем другое.

«С армянской женой будет все то же самое», — заявила Степанова в видеоролике, опубликованном в социальных сетях психолога.



В браке Муцениеце и Прилучного родились двое детей. Сейчас сыну Тимофею 12 лет, а дочке Мии – восемь. В конце августа состоится суд, на котором будут решать, оставлять детей с матерью или же передать опеку отцу. После развода сын и дочь остались с Муцениеце, но звезда «Мажора» мог забирать их на выходные и видеться в любой момент. После претензий Агаты к размеру алиментов, Прилучный решил добиться того, чтобы наследники жили вместе с ним.

Недавно актер и его супруга Зепюр Брутян заявили, что мечтают о рождении кудрявой дочки.