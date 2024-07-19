Юрист рассекретил самые популярные причины разводов

Хотите сохранить брак? Убедитесь, что вас не рассорят эти две беды-разлучницы. Юрист Джеймс Секстон раскрыл две основные причины, по которым люди разводятся, в подкасте «Дневник CEO».

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Он объяснил, что хотя измены часто фигурируют в бракоразводных процессах, это «всего лишь составляющая» неудачного союза. Две основные проблемы, по словам эксперта, это отсутствие секса в браке и деньги.

«Деньги во многом связаны с властью. Деньги — это контроль. Деньги — это возможности, безопасность, это целая куча вещей», — объяснил эксперт.



Поэтому дело не только в конкретных суммах, но и в привычках, представлениях супругов о совместной жизни и ее уровне: что для одних — роскошь, для других — грань бедности. Что касается интимной жизни супругов, юрист отметил, что мужчины хотят секса в большем количестве, а женщины — в большем качестве. Но главное, чтобы он был в принципе, считает специалист.